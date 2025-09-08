Șoferul se afla într-o zonă cu reguli stricte privind poluarea fonică, unde autoritățile aplică o politică de toleranță zero față de zgomotul produs de vehicule. Când un alt automobil a atras atenția printr-un start extrem de gălăgios, polițistul a oprit Dodge-ul electric și i-a dat proprietarului o amendă atât pentru zgomot, cât și pentru lipsa plăcuței de înmatriculare.

În imaginile difuzate pe rețelele sociale, se vede cum șoferul încearcă fără succes să-l convingă pe agent că vehiculul său nu are eșapament. Ironia situației este că modelul Dodge Charger EV poate, totuși, să producă artificial zgomot de motor, ajungând la 125 de decibeli în modul Sport – un nivel comparabil cu cel al motoarelor convenționale.

Proprietarul susține însă că nu avea activat modul Sport în momentul opririi. Cum nu poate dovedi acest lucru, cazul a intrat într-o zonă de dispută juridică, iar șoferul a anunțat că nu intenționează să achite amenda.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE