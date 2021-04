Viața Sofiei-Emilia, bolnavă de cancer cerebral, poate fi salvată cu un tratament în Austria. Fetița de patru ani are nevoie de peste 200.000 de euro pentru proceduri și investigații

Sofia-Emilia Popa, din Călărași, trece printr-o cumplită perioadă după ce medicii oncologi au depistat că, undeva în spatele frunții, i-a crescut o formațiune tumorală de mărimea unei portocale.

Și, cum un necaz nu vine niciodată singur, investigațiile ulterioare au mai adus o veste îngrozitoare în dramatica poveste de viață a copilei ce are doar patru ani și jumătate. Un diagnostic dur – ependimom anaplazic de gradul III, în forma lui cea mai agresivă și imprevizibilă -, care o poate transforma pe fetiță într-o amintire dacă nu este tratată la timp.

De aceea, micuța Sofia-Emilia are acum mai mult ca oricând nevoie de ajutorul semenilor pentru a strânge cei peste 200.000 de euro necesari unui tratament pe care trebuie să-l primească urgent în Austria.

Nici unul dintre medicii care au examinat-o nu a găsit vreo explicație a coșmarului prin care trece acum Sofia-Emilia. E un cancer care a apărut așa, ca din senin, fără ca și cineva să observe ceva anormal la copilaș, fără ca să o doară ceva. Fără ca și cineva din familie să fi suferit vreodată de o asemenea maladie înspăimântătoare.

Pur și simplu, boala s-a instalat perfid, tăcut, în trupul Sofiei-Emilia, o fetiță care a luptat pentru viața ei din prima clipă în care a venit pe lume, ca prematur, cu o greutate de doar 800 de grame. Un episod dramatic peste care micuța a reușit să treacă după câteva luni de spitalizare și o operație pe creier din cauza hidrocefaliei de care suferea. Apoi, totul a intrat pe făgașul normal.

Asta până acum vreo două luni, când Sofia-Emilia nu și-a mai putut mișca mâna stângă. „O problemă neurologică”, și-au zis părinții, Alexandra și Cristian Popa, și au fugit imediat la doctor cu ea privind spre trista experiență prin care trecuseră cu micuța lor imediat după naștere.

După mai multe teste, investigații imagistice și analize anatomopatologice complexe, bieții oameni au primit cutremurătoarea veste care le-a spulberat și ultima speranță în existența unei probleme medicale ce ar fi putut fi rezolvată cu masaje și terapii kineto.

În capul Sofiei-Emilia, în lobul frontal, crescuse o tumoră de mărimea unei portocale. Operația pe creier – a doua pe care copila o suportă în cei patru ani de viață, dar din motive diferite – a fost soluția rapidă a neurochirurgilor de la Spitalul „Marie Curie”, din Capitală, pentru a o salva de la moarte.

Nici nu ne-a trecut prin cap că fetița noastră ar putea avea cancer. Am zis că e ceva neurologic și că vom rezolva prin masaje, terapii kineto. Când am primit vestea că micuța are ependimom anaplazic de gradul III, o formă extrem de agresivă a bolii, am rămas împietriți. Mai ales că ni s-a spus că este o formă extrem de agresivă de cancer. Parcă s-a deschis pământul și ne-a înghițit. Dar a trebuit să trecem peste șoc și să începem lupta pentru supraviețuirea Sofiei-Emilia.

Mama copilei.