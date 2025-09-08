În inundaţiile grave din iulie 2021, din sud-vestul ţării, care au afectat mai ales în valea râului Ahr, au fost 183 de morţi şi pagube de zeci de miliarde de euro. Ploile abundente din noaptea dintre 14 şi 15 iulie 2021 au produs o viitură pe râul Ahr care a distrus totul în cale.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

„Suntem la fața locului încă din prima zi a inundațiilor și… au trăit «ora zero»”

Ben a apărut pentru prima dată în presă în iulie 2021. Sergentul-major din Schwarzenbach am Wald și unitatea sa au fost printre primii care au înființat o tabără de ajutor pentru victimele inundațiilor din Dernau, Renania-Palatinat.

„Suntem la fața locului încă din prima zi și… au trăit «ora zero»”, a scris soldatul, pe Facebook, la acel moment.

Bundeswehr i-a interzis purtarea uniformei și a dezertat în Ucraina

Primele acuzații au apărut încă din septembrie: R. ar fi hărțuit o fată de 17 ani în tabără. Ancheta nu a dus, inițial, la niciun rezultat, până când anchetatorii de criminalitate cibernetică din Bamberg au primit informații din SUA despre pornografia infantilă de pe platforma Discord, pe care R. unde încărcase materiale.

În ianuarie 2022, anchetatorii i-au percheziționat locuința, apoi, în martie, Bundeswehr (Forțele Armate Germane) i-a interzis purtarea uniformei.

La scurt timp după aceea, a dezertat în Ucraina și s-a alăturat unei unități speciale pentru a lupta împotriva invadatorilor ruși, așa cum a declarat el presei la acea vreme.

De fapt, se pare că a vrut să scape de autoritățile germane, care, în timpul percheziției, au găsit și înregistrări video cu abuzurile asupra mai multor femei.

Acuzat de violarea a 6 femei

„Acuzare susține că inculpatul este vinovat, printre altele, de violarea a 6 femei, unele grav și într-un caz de mai multe ori, între 2015 și 2022”, a declarat procurorul șef Thomas Goger.

Infracțiunile ar fi avut loc în districtul Hof, districtul Prignitz, Valea Ahr și în cantonul elvețian Berna. Printre victimele se spune că se află o femeie pe care a abuzat-o în tabăra de ajutorare a celor Valea Ahrului.

Rechizitoriul enumeră un total de 9 fapte. Acuzatul ar fi filmat unele cu telefonul său mobil.

„Sclavi ucraineni abuzați”

Cu toate acestea, videoclipurile cu titluri precum „Sclavi ucraineni abuzați”, pe care R. l-ar fi încărcat în Ucraina, nu fac parte din rechizitoriu.

În primăvara acestui an, Ucraina l-a extrădat în Germania, deoarece fuseseră emise două mandate de arestare pe numele fostului soldat.

În procesul care urmează, acesta va fi acuzat și de deținere ilegală de muniție și alte articole despre care se presupune că provin din stocurile Bundeswehr.

De asemenea, este acuzat de deținerea a 5.700 de imagini și 400 de fișiere video care conțin pornografie infantilă.

Avocații apărării sale au refuzat să comenteze.

