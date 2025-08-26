Retragerea ghețarului a scos la iveală fragmente din uniformă și echipament, conservate surprinzător de bine datorită temperaturilor scăzute, deși trupul s-a descompus aproape în întregime.

Rămășițele au fost transportate la un laborator al Autorității Monumentelor, unde vor fi supuse autopsiei și unor analize istorice, inclusiv încercări de identificare a soldatului.

Nu este prima descoperire de acest fel în zonă: în urmă cu doi ani, un alt militar austro-ungar a fost găsit pe același ghețar, la altitudinea de 2.935 de metri.

De asemenea, în august 2022, s-au descoperit rămășițele scheletice a doisprezece soldați austro-ungari într-o groapă comună deasupra Pasului Tonale.

De aproape două decenii, Oficiul pentru Patrimoniul Arheologic din Trentino desfășoară o amplă activitate de recuperare a rămășițelor soldaților din Primul Război Mondial, cu scopul de a obține informații care să permită identificarea acestora.

