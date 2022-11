Soldații ruși au un moral scăzut și nu sunt dornici să lupte, ceea ce înseamnă, probabil, că liderii de la Moscova au început să defășoare unități ce au sarcina de a-i amenința pe militarii care intenționează să se retragă, a anunțat Ministerul britanic al Apărării.

Un raport publicat luni dimineață de autoritățile de la Londra a descris aceste unități ca fiind „trupe de blocaj” sau „unități de baraj”, folosite pentru a susține ofensivele Rusiei pe front.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 November 2022



„Recent, generalii ruși le-au cerut probabil comandanților lor să folosească armele împotriva dezertorilor, inclusiv, posibil, să autorizeze împușcarea acestor dezertori, după un avertisment. Cel mai probabil, generalii și-au propus, de asemenea, să mențină pozițiile defensive chiar cu prețul morții (soldaților)”, spune raportul.

„Strategia împușcării dezertorilor confirmă probabil nivelul scăzut al moralului, lipsa de calitate și indisciplina forțelor rusești”, adaugă oficialii britanici.

Raportul oficialilor de la Londra vine pe fondul luptelor dure purtate de forțele ruse și ucrainene în estul și sudul țării, înainte de sosirea iernii.

Rusia a anunțat zilele trecute că a încheiat mobilizarea parțială a rezerviștilor, care a adunat în jur de 300.000 de soldați, din care o parte au ajuns deja pe front.

Forțele ruse s-au retras luna trecută din Harkov, în nord-estul Ucrainei, pe fondul unei fulgerătoare contraofensive ucrainene care a eliberat o bucată importantă de teritoriu.

Forțele Kievului au avansat și în sudul țării, în Herson, unde ofensiva a decurs însă mai greu, din cauza rezistenței rusești.

Mobilizarea decretată de Vladimir Putin are tocmai rolul de a stopa pe cât posibil pierderile suferite pe front de forțele ruse, dar mulți experți se îndoiesc de calitatea și pregătirea noilor soldați aruncați de Kremlin în luptă.

