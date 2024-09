Bătălia pentru Insula Șerpilor din Marea Neagră fost una dintre cele mai simbolice bătălii din primele zile ale atacului pe scară largă al Rusiei asupra Ucrainei. Insula Șerpilor se află la 45 de kilometri de țărmurile țării noastre, la limita Zonei Economice a României, și are o suprafață de numai 17 hectare.

Pe 24 februarie 2022, la două zile după începerea invaziei rusești, trupele lui Vladimir Putin au bombardat și au capturat insula și au fost 13 prizonieri de război.

Unul dintre soldații capturați a strigat atacatorilor, în stația radio, „Navă de război rusească, du-te naibii”. Mesajul a fost preluat de toată presa internațională. Soldatul ucrainean Roman Hribov este autorul înjurăturii antologice,. Grănicerul, eliberat de ruși în cadrul unui schimb de prizonieri, a fost decorat de președinția ucraineană.

„Au slăbit dinții unui deținut cu cleștele pentru ca aceștia să cadă în timp”

Vladislav Zadorin, unul dintre soldații capturați, „după ce un lunetist rus aproape că m-a omorât”, a trebuit să aștepte 679 de zile pentru a fi eliberat. El a relatat acum despre tortura din coloniile penale rusești. Detaliile oferite sunt tulburătoare și pot afecta emoțional.

El a vorbit despre gardienii violenți: „Foloseau taserul peste tot. Ne-au lovit în gură, pe organele genitale și chiar ni l-au băgat în rect”.

Zadorin a acuzat abuzuri sexuale și „bătăi până la moarte”. Limba unui coleg de carceră a fost tăiată în două. „Am văzut un caz când au slăbit dinții unui deținut cu cleștele pentru ca aceștia să cadă în timp”.

În drum spre duș, trebuia să strigăm „unu, doi, trei, patru” în germană. Au spus că suntem fasciști și că ar trebui să strigăm în „limba fasciștilor”. Cântam imnul național rus de 30 până la 50 de ori pe zi.

Soldatul a povestit că a primit în mod deliberat haine de prizonier care erau mult prea mici, deși cântărea 120 de kilograme la acea vreme.

„Am mâncat șoareci și viermi”

„Am mâncat șoareci și viermi ca să supraviețuim. Uneori, vânam porumbei. Am intrat în colonie cu 120 de kilograme, am ieșit cu 63. Zile întregi am primit o zeamă un singur nap sau cu un coltuc vechi. Trebuia să mâncăm în 15 secunde”, a adăugat Zadorin.

Bărbatul se recuperează încă: „am fost eliberat cu calculi biliari, leziuni cerebrale, vertebre cervicale deteriorate, degete infectate și pelvisul dislocat”.

Are puterea să glumească: „Când am mâncat o ciocolată Snickers, mi-am dat seama că m-am întors la viața normală”.

„Părinții mei au crezut că am murit, mi-au făcut înmormântarea”

„Părinții mei au făcut o înmormântare, toată lumea a crezut că am murit pe insulă. Mulți oameni de pe Instagram au scris: În Împărăția Cerurilor, amintire veșnică, Vlad”, adaugă el.

Vlad plănuiește să-i învețe pe militari cum să supraviețuiască în captivitate. După ce-și va reveni! Suferă de Tulburare de Stres PostTraumatic (PTSD) o afecțiune specifică soldaților întorși din teatrele de luptă

