Înainte să se înroleze, Iuri i-a spus mamei sale: „Armata este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată”. Sase luni mai târziu, Rusia invada Ucraina. Iar Iuri și unitatea sa au apărat orașul Mariupol, port la Marea Azov, sud-estul țării, pe care Moscova l-a bombardat brutal cu rachete.

Singura opțiune a fost să se retragă alături de camarazii săi în subsolurile oțelăriei Azovstal. Mai mult de o lună nu au avut nimic de mâncat sau de băut. Pe 12 aprilie 2022, cei care au supraviețuit au fost luați prizonieri de Rusia.

După doi ani și jumătate în captivitate în Rusia, Iuri Gulciuk a fost eliberat, într-un schimb de prizonieri, pe 14 septembrie.

Tânărul de 22 de ani a fost filmat când s-a întors în Ucraina. Nu exista nicio emoție pe chipul lui. Își îmbrățișează mama aproape mecanic.

Privirea lui este poarta către amintiri din iad pe care nu le va uita niciodată și pe care nici măcar nu le poate verbaliza. Pentru că nu mai poate vorbi.

El, care vorbea mai multe limbi străine și a studiat filologia chineză. „L-am luat în brate. Dar nu poate plânge, nu poate râde”, a dezvăluit Milena, mama lui.

Yuriy Gulchuk, a marine from the 36th Separate Marine Brigade lost his ability to speak while he was in Russian captivity.



Yuriy was captured on April 12, 2022, at the Ilyich metallurgical plant in Mariupol.

He was twenty years old at the time.



The young man reportedly spent…