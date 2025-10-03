Cuprins:
Confruntări intense la graniță
Un videoclip publicat recent arată cum un grup de soldați ruși încearcă să treacă granița cu Ucraina folosind o barcă pneumatică.
Ворог тримає плацдарм північніше Андріївки. Три дні FPV-оператори 225-го «Pentagon» нищать їхні резерви на човнах — підтверджено 43 «двохсотих». Штурмові групи 810-ї добивають залишки ворога. pic.twitter.com/qCfmT6YXPl— 225 Окремий штурмовий полк (@225_oshp) October 2, 2025
Videoclipul a fost filmat de dronele Regimentului 225 de Asalt „Pentagon” al Ucrainei în apropierea localității Andriivka.
În ultimele zile, forțele ruse au făcut mai multe încercări de a-și extinde capul de pod în regiunea Sumî. Aceste acțiuni au eșuat în fața apărării ucrainene. Potrivit părții ucrainene, niciuna dintre aceste tentative nu a avut succes în ultimele trei zile.
Situația în regiune s-a intensificat după operațiunea ucraineană din regiunea Kursk. Luptele de la granița cu regiunea Sumî sunt acum mai grele decât la începutul invaziei ruse.
Contraofensiva ucraineană
În vara anului 2023, Ucraina a raportat succese în zonă.
„Forțele Armate ale Ucrainei resping cu succes acțiunile ofensive ale rușilor la granița cu regiunea Sumî. Forțele de apărare ucrainene desfășoară, de asemenea, contraatacuri”, se arăta într-un comunicat.
În urma acestor operațiuni, Andriivka și alte câteva sate au fost eliberate. Potrivit datelor ucrainene, Rusia dispunea de aproximativ 50.000 de soldați în acest sector al frontului.
