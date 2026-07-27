Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 16:00, pe sensul de ieșire din țară. Bărbatul călătorea ca pasager într-un autoturism înmatriculat în Germania.
În timpul controlului de frontieră, polițistul a observat că pașaportul prezentat de cetățeanul bulgar era expirat.
În interiorul documentului se afla o bancnotă de 20 de euro, iar bărbatul a recunoscut că banii erau destinați polițistului de frontieră, în speranța că va putea continua călătoria fără probleme.
Agentul a refuzat suma oferită și i-a explicat bărbatului că gestul său constituie infracțiunea de dare de mită.
În urma incidentului, au fost sesizați Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Timiș și procurorul de caz.
Pe numele cetățeanului bulgar a fost deschis un dosar penal, iar anchetatorii efectuează cercetări pentru infracțiunea de dare de mită.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.