Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 16:00, pe sensul de ieșire din țară. Bărbatul călătorea ca pasager într-un autoturism înmatriculat în Germania.

În timpul controlului de frontieră, polițistul a observat că pașaportul prezentat de cetățeanul bulgar era expirat.

În interiorul documentului se afla o bancnotă de 20 de euro, iar bărbatul a recunoscut că banii erau destinați polițistului de frontieră, în speranța că va putea continua călătoria fără probleme.

Agentul a refuzat suma oferită și i-a explicat bărbatului că gestul său constituie infracțiunea de dare de mită.

În urma incidentului, au fost sesizați Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Timiș și procurorul de caz.

Pe numele cetățeanului bulgar a fost deschis un dosar penal, iar anchetatorii efectuează cercetări pentru infracțiunea de dare de mită.

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