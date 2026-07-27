Accidentul care a dus la înlocuirea airbag-urilor Takata

Aproximativ 1,7 milioane de autoturisme din Franța sunt vizate de o amplă campanie de înlocuire a airbag-urilor Takata, după ce autoritățile au decis să înăsprească măsurile de siguranță în urma unui accident mortal produs la începutul acestui an. Astfel, modelele echipate cu airbaguri Takata defecte riscă interdicția de circulație dacă reparațiile nu sunt efectuate în termenul stabilit.

Decizia a fost luată după ce o femeie și-a pierdut viața într-un accident rutier în care airbagul Takata s-a declanșat defectuos. În urma impactului, mecanismul airbag-ului a explodat, iar fragmente metalice au fost proiectate în habitaclul mașinii, relatează racing.nl.

Termene stricte pentru producători

Autoritățile au impus reguli clare producătorilor auto. După ce proprietarul își programează mașina la un service autorizat, airbag-ul trebuie înlocuit în cel mult două săptămâni.

Dacă termenul nu poate fi respectat, producătorul este obligat să pună la dispoziția clientului un autoturism de înlocuire similar. În situația în care vehiculul rămâne imobilizat mai mult de 15 zile, producătorul trebuie să suporte și costurile transportului până la atelierul de reparații.

Companiile care întârzie efectuarea reparațiilor riscă amenzi de peste un milion de euro pe săptămână. De asemenea, acestea sunt obligate să informeze proprietarii prin campanii publice și reclame televizate.

Proprietarii sunt sfătuiți să verifice seria de șasiu

Autoritățile recomandă tuturor proprietarilor să verifice pe site-ul oficial al mărcii dacă autoturismul lor este inclus într-o campanie de rechemare.

Verificarea se face pe baza seriei de șasiu (VIN) și este valabilă și pentru vehiculele înmatriculate în alte state europene care fac parte din aceleași campanii.

Scandalul Takata, una dintre cele mai mari crize din industria auto

Defectul airbag-urilor Takata este considerat una dintre cele mai mari crize de siguranță din istoria industriei auto. Aproximativ 30 de mărci au rechemat milioane de vehicule din întreaga lume.

Problema este cauzată de degradarea, în timp, a mecanismului de declanșare al airbagului, care poate proiecta fragmente metalice în loc să umfle în siguranță perna de aer.

Primul deces documentat asociat acestui defect a fost înregistrat în 2003, în statul american Arizona. De atunci, aproximativ 30 de persoane și-au pierdut viața la nivel mondial din cauza airbag-urilor defecte.

Compania japoneză Takata, care la începutul anilor 2000 deținea aproximativ 20% din piața mondială a airbagurilor și furniza componente pentru majoritatea constructorilor auto, a intrat ulterior în faliment din cauza costurilor generate de procese și campaniile de rechemare.

Specialiștii susțin că riscul defectării este mai mare în regiunile cu temperaturi ridicate și umiditate crescută, ceea ce explică reacția mai rapidă a unor state comparativ cu altele.

Ce modele sunt vizate

Printre mărcile incluse în lista autorităților franceze se numără Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Daihatsu, Dodge, DS și Ferrari.

Sunt vizate numeroase modele produse între începutul anilor 2000 și 2019, inclusiv Audi A3, A4, A5, A6, Q5 și TT, BMW Seria 1, 3, 5 și 6, modelele X1, X3, X5 și X6, Citroën C3 II, C4 II și C-Zero, DS 3, DS 4 și DS 5, precum și mai multe modele Chevrolet, Dodge și Ferrari.

Cum funcționează airbag-urile

Sistemul de airbag-uri este complex și sensibil, bazându-se pe o serie de senzori pentru a determina când este necesar să se declanșeze. Acești senzori includ detectori de închidere a ușilor, de ocupare a scaunelor și de răsturnare. Cel mai important dintre aceștia este însă senzorul de impact.

Când se activează airbagurile

În general, airbag-urile se activează atunci când senzorii detectează o forță de impact echivalentă cu lovirea unui zid de beton la o viteză de 24 km/h.

Este important de menționat că viteza de umflare a airbag-urilor poate atinge 300 km/h, ceea ce subliniază importanța poziționării corecte a ocupanților în vehicul.

De ce este importantă utilizarea centurii de siguranță

Deși airbag-urile oferă o protecție semnificativă, specialiștii subliniază că acestea nu sunt suficiente fără utilizarea centurii de siguranță. Testele au demonstrat că ocupanții pot suferi răni grave dacă nu poartă centura, chiar și în vehicule echipate cu cele mai avansate sisteme de airbag-uri.

Este crucial de înțeles că airbag-urile și centurile de siguranță sunt concepute să funcționeze împreună. În timp ce airbag-ul protejează capul și pieptul, centura asigură protecția trunchiului.

Aceste sisteme sunt independente, ceea ce înseamnă că airbag-urile se vor declanșa indiferent dacă centura este cuplată sau nu.

Tipuri de airbag-uri

În prezent, există mai multe tipuri de airbag-uri disponibile în vehiculele moderne:

frontale;

laterale;

cortină;

pentru genunchi;

pentru lunetă;

central;

pentru centura de siguranță.

În Uniunea Europeană sunt obligatorii doar airbag-urile frontale pentru șofer și pasagerul din față, și doar pentru vehiculele noi.