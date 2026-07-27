Accidentul care a dus la înlocuirea airbag-urilor Takata

Aproximativ 1,7 milioane de autoturisme din Franța sunt vizate de o amplă campanie de înlocuire a airbag-urilor Takata, după ce autoritățile au decis să înăsprească măsurile de siguranță în urma unui accident mortal produs la începutul acestui an. Astfel, modelele echipate cu airbaguri Takata defecte riscă interdicția de circulație dacă reparațiile nu sunt efectuate în termenul stabilit.

Decizia a fost luată după ce o femeie și-a pierdut viața într-un accident rutier în care airbagul Takata s-a declanșat defectuos. În urma impactului, mecanismul airbag-ului a explodat, iar fragmente metalice au fost proiectate în habitaclul mașinii, relatează racing.nl.

Termene stricte pentru producători

Autoritățile au impus reguli clare producătorilor auto. După ce proprietarul își programează mașina la un service autorizat, airbag-ul trebuie înlocuit în cel mult două săptămâni.

Dacă termenul nu poate fi respectat, producătorul este obligat să pună la dispoziția clientului un autoturism de înlocuire similar. În situația în care vehiculul rămâne imobilizat mai mult de 15 zile, producătorul trebuie să suporte și costurile transportului până la atelierul de reparații.

Companiile care întârzie efectuarea reparațiilor riscă amenzi de peste un milion de euro pe săptămână. De asemenea, acestea sunt obligate să informeze proprietarii prin campanii publice și reclame televizate.

Proprietarii sunt sfătuiți să verifice seria de șasiu

Autoritățile recomandă tuturor proprietarilor să verifice pe site-ul oficial al mărcii dacă autoturismul lor este inclus într-o campanie de rechemare.

Verificarea se face pe baza seriei de șasiu (VIN) și este valabilă și pentru vehiculele înmatriculate în alte state europene care fac parte din aceleași campanii.

Scandalul Takata, una dintre cele mai mari crize din industria auto

Defectul airbag-urilor Takata este considerat una dintre cele mai mari crize de siguranță din istoria industriei auto. Aproximativ 30 de mărci au rechemat milioane de vehicule din întreaga lume.

Problema este cauzată de degradarea, în timp, a mecanismului de declanșare al airbagului, care poate proiecta fragmente metalice în loc să umfle în siguranță perna de aer.

Primul deces documentat asociat acestui defect a fost înregistrat în 2003, în statul american Arizona. De atunci, aproximativ 30 de persoane și-au pierdut viața la nivel mondial din cauza airbag-urilor defecte.

Compania japoneză Takata, care la începutul anilor 2000 deținea aproximativ 20% din piața mondială a airbagurilor și furniza componente pentru majoritatea constructorilor auto, a intrat ulterior în faliment din cauza costurilor generate de procese și campaniile de rechemare.

Specialiștii susțin că riscul defectării este mai mare în regiunile cu temperaturi ridicate și umiditate crescută, ceea ce explică reacția mai rapidă a unor state comparativ cu altele.

Ce modele sunt vizate

Printre mărcile incluse în lista autorităților franceze se numără Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Daihatsu, Dodge, DS și Ferrari.

Sunt vizate numeroase modele produse între începutul anilor 2000 și 2019, inclusiv Audi A3, A4, A5, A6, Q5 și TT, BMW Seria 1, 3, 5 și 6, modelele X1, X3, X5 și X6, Citroën C3 II, C4 II și C-Zero, DS 3, DS 4 și DS 5, precum și mai multe modele Chevrolet, Dodge și Ferrari.

Cum funcționează airbag-urile

Sistemul de airbag-uri este complex și sensibil, bazându-se pe o serie de senzori pentru a determina când este necesar să se declanșeze. Acești senzori includ detectori de închidere a ușilor, de ocupare a scaunelor și de răsturnare. Cel mai important dintre aceștia este însă senzorul de impact.

Când se activează airbagurile

În general, airbag-urile se activează atunci când senzorii detectează o forță de impact echivalentă cu lovirea unui zid de beton la o viteză de 24 km/h.

Este important de menționat că viteza de umflare a airbag-urilor poate atinge 300 km/h, ceea ce subliniază importanța poziționării corecte a ocupanților în vehicul.

De ce este importantă utilizarea centurii de siguranță

Deși airbag-urile oferă o protecție semnificativă, specialiștii subliniază că acestea nu sunt suficiente fără utilizarea centurii de siguranță. Testele au demonstrat că ocupanții pot suferi răni grave dacă nu poartă centura, chiar și în vehicule echipate cu cele mai avansate sisteme de airbag-uri.

Este crucial de înțeles că airbag-urile și centurile de siguranță sunt concepute să funcționeze împreună. În timp ce airbag-ul protejează capul și pieptul, centura asigură protecția trunchiului.

Aceste sisteme sunt independente, ceea ce înseamnă că airbag-urile se vor declanșa indiferent dacă centura este cuplată sau nu.

Tipuri de airbag-uri

În prezent, există mai multe tipuri de airbag-uri disponibile în vehiculele moderne:

  • frontale;
  • laterale;
  • cortină;
  • pentru genunchi;
  • pentru lunetă;
  • central;
  • pentru centura de siguranță.

În Uniunea Europeană sunt obligatorii doar airbag-urile frontale pentru șofer și pasagerul din față, și doar pentru vehiculele noi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vedeta TV îndrăgită din imagini este soția unui politician celebru din România! Declarațiile ei recente i-au lăsat mască pe toți
Viva.ro
Vedeta TV îndrăgită din imagini este soția unui politician celebru din România! Declarațiile ei recente i-au lăsat mască pe toți
Traian Băsescu a spus clar ce urmează, după doborârea dronelor din spațiul aerian al României: „Lupta cu drone nu se duce 1-1”. Fostul președinte a transmis un avertisment serios
Unica.ro
Traian Băsescu a spus clar ce urmează, după doborârea dronelor din spațiul aerian al României: „Lupta cu drone nu se duce 1-1”. Fostul președinte a transmis un avertisment serios
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Gafă sinistră la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile....
GSP.RO
Gafă sinistră la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile....
Celebra actriță, mărturisiri după divorțul de fotbalistul acuzat de viol
GSP.RO
Celebra actriță, mărturisiri după divorțul de fotbalistul acuzat de viol
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Mihaela Rădulescu a aprins o lumânare pentru Felix Baumgartner. Ce a văzut pe cer în acel moment a făcut-o să zâmbească
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu a aprins o lumânare pentru Felix Baumgartner. Ce a văzut pe cer în acel moment a făcut-o să zâmbească

Știri România

Parteneri
„Pompeii nu a fost îngropat sub lavă“. Arheologul Darius Arya explică adevărata poveste a orașului distrus de Vezuviu
Adevarul.ro
„Pompeii nu a fost îngropat sub lavă“. Arheologul Darius Arya explică adevărata poveste a orașului distrus de Vezuviu
Arena Naţională, chirie infimă la concertele de zeci de milioane de euro! Cât au plătit Metallica, Ed Sheeran sau Coldplay. Exclusiv
Fanatik.ro
Arena Naţională, chirie infimă la concertele de zeci de milioane de euro! Cât au plătit Metallica, Ed Sheeran sau Coldplay. Exclusiv
Peste 130 de arestări și sate incendiate în Cisiordania. Ce cost economic deschide răspunsul guvernului israelian
Financiarul.ro
Peste 130 de arestări și sate incendiate în Cisiordania. Ce cost economic deschide răspunsul guvernului israelian
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Patru tineri români au spart 449 de locuinţe în Marea Britanie în doar 10 luni. Pedepsele primite
ObservatorNews.ro
Patru tineri români au spart 449 de locuinţe în Marea Britanie în doar 10 luni. Pedepsele primite
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Libertateapentrufemei.ro
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Parteneri
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
GSP.ro
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
Noua sală ultramodernă a României, inaugurată săptămâna aceasta » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
GSP.ro
Noua sală ultramodernă a României, inaugurată săptămâna aceasta » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
Parteneri
Marele câștigător: RUSIA. Europa riscă să cadă în capcana dronelor
Mediafax.ro
Marele câștigător: RUSIA. Europa riscă să cadă în capcana dronelor
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
Redactia.ro
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Cine transmite la TV meciul Universitatea Craiova – Levski Sofia! Partida se vede şi în străinătate
Fanatik.ro
Cine transmite la TV meciul Universitatea Craiova – Levski Sofia! Partida se vede şi în străinătate
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință