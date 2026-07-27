În cadrul discursului susținut în fața militarilor ruși, Vladimir Putin a afirmat că modificările teritoriale sunt inevitabile pe termen lung și a susținut că singurul garant istoric al integrității Ucrainei ar fi fost chiar Federația Rusă.

„Sunt convins că, Ucraina va pierde aceste teritorii occidentale, ce au aparținut Poloniei, Ungariei și României, mai devreme sau mai târziu. Nu mâine, poate poimâine, peste un an, doi, 10, 15, dar totul se va așeza la locul lui din punct de vedere istoric. A existat un singur garant al integrității teritoriale a Ucrainei – Rusia”, a declarat Vladimir Putin.

Acuzații dure la adresa conducerii de la Kiev

Liderul rus a atacat deciziile politice adoptate de autoritățile ucrainene, susținând că administrația de la Kiev a transformat Rusia într-un inamic și a marginalizat populația rusofonă.

În viziunea președintelui rus, deciziile legislative ale Ucrainei privind statutul minorităților reprezintă o eroare majoră de parcurs.

Liderul de la Kremlin a afirmat că regimul ucrainean a considerat benefic să declare populația rusă drept o „națiune fără drept de autor”, o măsură pe care a descris-o drept o absurditate totală.

Reconfigurarea ordinii mondiale și extinderea NATO

Discursul lui Putin s-a extins și asupra arhitecturii globale de securitate, invocând momentele decisive de după Al Doilea Război Mondial și Carta Organizației Națiunilor Unite.

Președintele rus a reamintit că sistemul internațional modern a fost conceput de puterile învingătoare – Uniunea Sovietică, Statele Unite și Marea Britanie -, dar a acuzat Occidentul că a destabilizat acest echilibru după prăbușirea URSS.

În viziunea liderului de la Kremlin, statele occidentale au profitat de slăbirea temporară a Moscovei din anii ’90 pentru a reconfigura regulile globale fără a ține cont de interesele strategice ale Rusiei. Putin a dat ca exemplu intervențiile din fosta Iugoslavie, susținând că atunci s-a creat un precedent periculos prin încălcarea principiilor Cartei ONU.

Totodată, președintele rus a reluat narativul privind promisiunile neonoare ale Alianței Nord-Atlantice, amintind de asigurările oferite la acel moment fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov.

Kremlinul susține că protestele repetate ale Moscovei față de extinderea succesivă a NATO au fost ignorate sistematic, ceea ce a dus, în cele din urmă, la escaladarea tensiunilor din Ucraina.

În încheierea intervenției sale, Vladimir Putin a subliniat că nu are nicio îndoială cu privire la rezultatul conflictului declanșat în țara vecină, exprimându-și certitudinea că așa-numita operațiune militară specială se va încheia cu o victorie a Rusiei.

Vladimir Putin a mai afirmat și anul trecut că Ucraina este un stat artificial, și că teritorii ale Ungariei și României au fost luate și date acestei țări.

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