Sunt mici, ușor manevrabile, rapide și sunt folosite în războiul din Ucraina. Daniel Tonkopi, fondatorul companiei americane de biciclete electrice, a distribuit două imagini cu bicicletele sale electrice pe rețelele de socializare.

Potrivit acestuia, bicicletele folosite de apărătorii ucraineni au fost modificate pentru a transporta rachetele NLAW (The Next Generation Light Anti-Armor Weapons). Arma cântărește în jur de 12,5 kilograme. Raza de acțiune a rachetei este de aproximativ 800 de metri.

Delfast, an #Ukrainian🇺🇦 company making electric bikes, gave a batch of electric bikes to the Ukrainian forces which are able to carry NLAW anti tank launchers. pic.twitter.com/UUiTYNPwWW