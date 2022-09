Într-una din filmări au fost surprinse femei plângând de fericire în timp ce își întâmpină eliberatorii. Ele îmbrățișează soldații și le mulțumesc pentru că s-au întors să elibereze localitățile cucerite de ruși în cele peste șase luni de război.

Imagini similare au fost surprinse în mai multe sate și orașe care au fost recucerite în ultimele zile de armata ucraineană.

The best thing I saw so far is the locals welcoming Ukrainian troops, hugging them, crying, thanking for liberation. Its incredible. pic.twitter.com/vZlmaWFr3l — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) September 9, 2022

Alte imagini emoționante, distribuite pe Twitter, prezintă reacția unei femei în vârstă în momentul în care își revede nepotul întors de la război.

„Sometimes joy is so overwhelming that it literally knocks you off your feet.

The grandson returned from the war to his grandmother.

This is what unlimited happiness looks like.” pic.twitter.com/hn6BsCukJT — M|§F|T ???? (@am_misfit) September 10, 2022

Recomandări Aliatul lui Navalnîi: „Să-i acuzi pe ruși că nu-l răstoarnă pe Putin e o mare prostie. Suntem o țară ca o femeie bătută de soț, cum să-i ceri să-l înfrunte?”

Contraofensiva ucraineană prinde putere, iar armata recucerește zilnic noi localități. Sâmbătă, Kievul a anunțat eliberarea a două orașe importante din regiunea Harkov, Izium și Kupiansk. Analiștii spun că oraşul Kupiansk era centru logistic pentru forțele rusești din estul Ucrainei. Acum, ei vor întâmpina greutăți în a-și aproviziona trupele.

Armata ucraineană a înregistrat noi progrese și pe frontul de sud, recucerind teritorii care se întind de la câțiva kilometri până la zeci de kilometri în unele zone, a anunțat, la televiziunea națională, Natalia Humeniuk, purtătoarea de cuvânt a comandamentului militar din sudul Ucrainei, potrivit agenției Ukrinform.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Neașteptat unde a fost surprinsă Simona Halep, după divorțul de Toni Iuruc

Playtech.ro Gest ŞOC făcut de Camilla în timp ce SEMNA actul prin care a devenit REGINĂ! Nu s-a putut abţine, toţi au observat. FOTO

Observatornews.ro Înlăturarea lui Putin, cerută de deputaţi ruşi în Duma de Stat. Cele 4 acuzaţii aduse împotriva liderului de la Kremlin

Știrileprotv.ro Ce se va întâmpla imediat după moartea Reginei Elisabeta a II-a. Informațiile secrete dezvăluite după o scurgere de informații

FANATIK.RO Regina Elisabeta a II-a a lăsat o scrisoare, însă aceasta nu poate fi deschisă până în 2085. Cine este destinatarul

Orangesport.ro Secretul Simonei Halep care l-a scos din sărite pe Toni Iuruc. Relaţia lor a luat-o la vale din acel moment. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 10 septembrie 2022. Peștii vor trebui să se ocupe cu seriozitate de buna administrare a unor bunuri pe care le dețin