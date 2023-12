Soldații ucraineni aduc pisici pe front, ca să-i scape de șoareci: „Ne-au salvat viața de mai multe ori”

Acolo unde soldații vor să se odihnească și, în mod ideal, să doarmă puțin, din ce în ce mai mulți oaspeți neinvitați se instalează.

Rozătoarele deranjează somnul soldaților și intră în sacii de dormit. Soldatul Ievhen Ievlev a relatat condițiile, la televiziunea ucraineană: „Când te trezești, prinzi mereu doi sau trei șoareci care au intrat în ​​sacul tău de dormit. Nu este plăcut când te trezești că te-a mușcat de deget.

Șoarecii distrug până și căștile și cablurile de comunicație”, spune el.

Pentru a rezolva „ciuma șoarecilor de iarnă”, soldații Batalionul de puști al Brigăzii 67 Mecanizate DUK au adus „câțiva camarazi drăgălași în tranșee”.

Xena și Signature s-au alăturat Brigăzii 67. Camarazii găsiseră pisicile în satele depopulate de-a lungul frontului, lăsate în urmă de stăpânii lor care fugiseră. Alții și-au adus motanii de acasă.

Pisicile au un fel de „sistem integrat de avertizare timpurie”, spune soldatul Ivan, 26 de ani. „Mi se pare că pot simți când un atac cu rachetă sau cu bombă este iminent”, adaugă el.

Animalele se ascundeau adesea în spatele tranșeelor ​​cu câteva secunde înainte de explozie. Un semn clar de avertizare: atenție, ceva urmează!

„Pisicile noastre ne-au salvat viețile de mai multe ori”, spune luptătorul ucrainean.

