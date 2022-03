Petro Kotin, directorul de comunicare al Energoatom a postat pe contul de Facebook un video în care a explicat ce se întâmplă la Enerhodar, orașul de lângă centrală.

„Invadatorii ruși ies și încearcă să negocieze cu conducerea orașului Enerhodar. Ei spun că trebuie doar să intre în oraș, să facă poze pe fundalul ZNPP (centrala nucleară) și să trimită un raport conducerii.”, a spus Kotin.

El a adăugat că Energoatom a făcut un apel oficial la AIEA, îndemnând să stabilească o „zonă de control” pe o rază de 30 km în jurul centralei, interzicând astfel rușilor să lupte în zonă sau să lanseze lovituri cu rachete.

