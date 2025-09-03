Țintesc să nu afecteze organele vitale

Soldații au țintit astfel încât să nu afecteze organe vitale. În același timp, canalele de televiziune federale ruse difuzau reportaje despre eroismul ofițerilor.

În timp ce postul de stat „Pervîi Canal” îi numea „un grup unic de lunetiști”, ziarul Kommersant cita Comitetul de Investigații și scria că „35 de persoane au fost implicate în aceste înșelătorii cu autorăniri”.

Jurnaliștii au descoperit că astfel de cazuri sunt mult mai numeroase și nu întotdeauna autorănirile sunt comise pentru câștig financiar.

„El trage în noi doi, iar al patrulea trage în al treilea”

Un fost militar rus a povestit cum s-a autorănit pentru a evita participarea la luptele din Ucraina: „Am pregătit garourile. Am aplicat imediat două, deasupra și sub rană. Nu știam ce se va întâmpla. Un alt soldat a aplicat și el. Al treilea a tras. El trage în noi doi, iar al patrulea trage în al treilea”.

Am convenit să tragem în gambă, coapsă și braț, în zona tricepsului. A țâșnit sânge. Fierbinte. Ei bine, tot bocancul plin de sânge. Simți cât de mult iese, foarte mult.

Potrivit acestui fost militar, „principalul lucru este să tragi astfel încât medicii militari să nu te deconspire”. Altfel, riscul este de a ajunge într-un batalion disciplinar sau în fața tribunalului militar.

Cazul acestui militar rus este o așa-numită „autorănire clasică”, când după rănire urmează evacuarea de pe front, spitalizarea și apoi fuga din armata rusă, acesta fiind „scopul principal”.

„Autorănirile neclasice” au apărut imediat ce autoritățile au început să recruteze în armata rusă pe bază „comercială”, crescând constant tarifele atât pentru participarea la operațiuni de luptă, cât și pentru compensațiile pentru răniri.

„Focul de armă este tras de la o distanță sigură, dar nu suficient de aproape pentru ca persoanele din comisie să nu poată stabili ulterior că a fost o împușcătură autoprovocată. Pentru că, din punct de vedere tehnic, este concepută în așa fel încât, pe lângă glonț, din țeavă iese un flux de gaze pulverulente. Și dacă împușcătura autoprovocată este făcută de la o distanță prea mică, atunci pe lângă rană – orificiul de intrare al glonțului – se obține și o arsură la nivelul țesutului”, spune Aleksei Alșanski, analist OSINT pentru proiectul Farewell to Arms („Adio arme”).

„Călăul” care era impostor

În februarie, canalul „Pervîi” a relatat cu mândrie despre un militar cu indicativul „Călău”, care tocmai se întorsese din Avdiivka, unde fusese rănit pentru a șaptea oară.

S-a dovedit însă că aceste răni au fost autoprovocate, în urma unei înțelegeri pentru compensații, decorații și onoruri.

Pe lângă compensațiile de milioane pentru răniri și traume presupus suferite în luptă, lunetistului „Călău” și ofițerilor săi li s-au înmânat solemn, în numele Kremlinului, medalii „Pentru curaj” și „Pentru vitejie”.

Când 35 de soldați se împușcă unii pe alții

Direcția Principală de Investigații Militare din Rusia a declarat că, pe lângă „Călău”, locotenent-colonelul Konstantin Frolov, alți 35 de militari au participat la atacurile sinucigașe. Toți, după cum au aflat anchetatorii militari, s-au împușcat unii în alții – unii în picioare, alții în brațe.

Și pentru a nu suferi prea mult și pentru a câștiga mai mulți bani din plăți. Drept urmare, au fost plătiți cu peste 200 de milioane de ruble (peste două milioane de euro) pentru răni și leziuni.

Medalii pe degeaba

Locotenent-colonelul Frolov, de exemplu, purta însemne pentru două răni ușoare și cinci grave. Anchetatorii consideră că patru ordine „Pentru vitejie” și două medalii „Pentru curaj” i-au fost acordate ilegal.

„Motivația lor este evidentă. Sunt bani, sunt afaceri. Oamenii merg să câștige bani pentru o mașină, oamenii merg să câștige bani pentru un apartament. Unii reușesc. Pentru Putin și anturajul său, este o afacere mare, ei storc fabrici, uzine, mine, teritorii, orașe. Și toți acești mercenari, toți acești voluntari din drojdia societății, care, de fapt, nu se regăsesc într-o viață pașnică și încearcă să câștige bani ucigând, acționează conform aceleiași scheme”, a pus veteranul de război afgan Serghei Guliaev.

„Majoritatea absolută a așa-ziselor isprăvi ale eroilor SVO sunt povești umflate. Acest lucru trebuie înțeles în contextul tuturor sinuciderilor. Și, bineînțeles, din moment ce oamenilor li se dau medalii pe degeaba, atunci compensațiile pot fi acordate pe degeaba”, notează analistul OSINT Aleksei Alșanski.

