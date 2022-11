Amin a fost grav rănit în urmă cu două săptămâni, după ce o rachetă rusească a lovit poziția companiei sale. Plămânii i-au fost perforați, iar bucăți de schije i-au sfârtecat membrele. Cu toate acestea, veteranul britanic a supraviețuit și a fost salvat.

Prietenii și camarazii l-au poreclit Rambo, eroul jucat de Sylvester Stallone din seria de filme cu același nume.

Mai mult, medicii cred că va putea merge din nou în curând. „Rambo depășește toate așteptările noastre. E un miracol cum se recuperează”, afirmă doctorul care îl îngrijește pe soldat. Amin încă nu-și simte complet mâna și piciorul drepte.

De pe patul său de spital, el a explicat că a plecat în Ucraina imediat după ce trupele ruse au invadat țara. La început a procurat ajutor umanitar, dar apoi a decis să-și folosească experiența dobândită în armata britanică și a început să antreneze soldați ucraineni, în cele din urmă alăturându-se el însuși rezistenței.

Unitatea sa s-a mutat în spatele liniilor inamice la începutul lunii octombrie, dar a fost descoperită de inamic.

Amin a spus că el și tovarășul său ucrainean cunoscut sub porecla „Profesorul” se ascundeau într-un șanț de mică adâncime, când o rachetă rusească a aterizat în apropierea poziției lor.

Am auzit împușcături, apoi o explozie. Am fost băgat sub pământ, tot ce vedeam era roșu. În acel moment m-am gândit în sinea mea: s-a terminat, o să mor aici! Și am acceptat, cumva, acest fapt. Profesorul era inert, peste mine. Nu mi l-am putut scoate din minte.

Shareef Amin: