Companiile caută cu disperare lucrători

Chiar și în cele mai dificile perioade ale crizei din timpul pandemiei de coronavirus, cu închiderea aeroporturilor, prăbușirea industriei ospitaliere și restricții de circulație, au fost angajați mai mulți oameni.

Cu toate acestea, companiile caută cu disperare lucrători. Există 631.000 de locuri de muncă vacante în Germania. Pentru fiecare 100 de șomeri, există aproximativ 21 de posturi vacante.

Holger Schäfer, economist pe piața muncii la Institutul Economic German, a declarat pentru BILD: „Ne confruntăm cu un dezechilibru pe piața muncii.

Majoritatea șomerilor caută un loc de muncă în segmentul necalificat”. Acestea sunt „locuri de muncă care, în general, nu necesită o formare profesională finalizată. Majoritatea ofertelor de muncă însă se adresează lucrătorilor calificați”.

Potrivit lui Schäfer, există și un dezechilibru regional: „Șomerii nu locuiesc acolo unde există locuri de muncă vacante”.

Reintrarea pe piața muncii devine din ce în ce mai dificilă

Expertul pe piața muncii Enzo Weber de la Institutul pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă (IAB) din Nürnberg: „Cu această creșterea a șomajului, combinată cu o lipsă de lucrători calificați – industria noastră pierde 10.000 de locuri de muncă pe lună.

Între timp, există o lipsă de ingineri mecanici, electricieni și tehnicieni în sectoarele apărării, tranziției energetice, transporturilor și hidrogenului – iar miliarde de dolari în investiții în noi modele de afaceri rămân neutilizate”.

Weber explică: „Trebuie să dezvoltăm în continuare oamenii în aceste sectoare emergente”.

Există prea puține stimulente pentru a lucra

Președintele asociației, Wolfgang Molitor, a declarat pentru BILD: „Guvernul trebuie să revină urgent la abordarea Agendei 2010: încurajarea și solicitarea. Industria noastră suferă de mult timp de lipsa forței de muncă. Companiile ar putea angaja imediat mult peste 50.000 de noi oameni. Dar nu există aproape niciun candidat”.

Molitor pune presiune pe ministrul Bas: „Având în vedere aceste cifre privind șomajul, toate semnalele de alarmă trebuie să ajungă la guvern”.

Iar președintele Asociației Patronale, Rainer Dulger (61 de ani), cere: „Guvernul Germaniei nu trebuie să se ferească în numeroasele comisii și să continue să amâne, să lungească și să dilueze deciziile care sunt acum necesare”.

În unele sectoare însă, ocuparea forței de muncă a crescut în general: îngrijirea persoanelor în vârstă (plus 71.000 de locuri de muncă), asistență medicală (plus 66.000) și administrație publică (plus 45.000).

