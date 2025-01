Sondaj INSCOP. 69,1% dintre români ar vota un candidat naționalist pentru funcția de președinte

Mai precis, la întrebarea referitoare la votarea unui candidat sau a unui partid naționalist, pe lângă cele 69,1 din procente de susținere a acestui tip de candidat/formațiune (față de 65,7% în ianuarie 2022), 27,3% nu ar vota (față de 32,8% în ianuarie 2022), iar 3,6% nu răspund.

Pe de altă parte, la întrebarea referitoare la cazul în care un astfel de partid sau candidat ar propune măsuri și politici care ar putea determina ieșirea României din Uniunea Europeană, din bazinul celor 69,1% care ar susține un partid/candidat naționalist, 61,6% nu l-ar mai vota, în timp ce 33,1% l-ar vota în continuare, iar 5,3% nu răspuns sau nu știu.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac a punctat că datele din sondaj arată o evoluție a societății românești și că în prezent tot ceea ce vedem cu clasamentele de candidați au o „valoare zero”, iar înțelegerea trebuie să fie mai ales a contextului și temelor.

Aproape patru cincimi dintre românii chestionați nu susțin un candidat sau partid naționalist care vrea o apropiere de Rusia. Așadar, la întrebarea: „În cazul în care un astfel de partid sau candidat ar propune o apropiere a României de Rusia, dv. ați vota în continuare pentru un asemenea partid sau candidat?”, 81% nu l-ar mai vota (față de 68,4% în ianuarie 2022), în timp ce 16% tot l-ar vota (față de 26% în ianuarie 2022), iar 3% nu știu/nu răspund.

Cei chestionați au părere majoritară împotriva recunoașterii cuplurilor alcătuite din persoane de același sex. Mai precis, 68,1% nu sunt de acord cu recunoașterea acestor cupluri (față de 67,9% în ianuarie 2022), 21% sunt de acord cu recunoașterea legală, dar în anumite limite (față de 18,5), doar 8,4% pentru recunoașterea legală, „la fel ca și cuplurile alcătuire dintr-un bărbat și o femeie” (față de 11,5%), iar 2,5% nu știu/nu răspund.

Chestionați ce țară sau organizație ar susține cel mai mult acțiuni de propagandă, ar dezinforma sau răspândi știri false în România, 45,% dintre cei care au răspuns au indicat Rusia, 11,8% China, în timp ce 5,8% Statele Unite, 3,6% UE, iar 2,8% Ucraina. Aceasta a fost una dintre întrebările deschise, adică nu au fost oferite variante de răspuns.

Metodologie

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la comanda Funky Citizens. Datele au fost culese în perioada 16 -23 decembrie 2024. Metoda de cercetare: anchetă sociologică prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 1.000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3,1 %, la un grad de încredere de 95%. Datele comparative pentru iunie, septembrie 2021, respective ianuarie 2022 au fost extrase din studiul „Neîncrederea publică: Vest vs Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false”, realizat de INSCOP Research la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group, în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project

