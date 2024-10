Sondaj INSCOP la comanda Libertatea. Alegeri prezidențiale: Marcel Ciolacu, George Simion și Mircea Geoană, pe primele 3 locuri

Vă prezentăm pe larg, în cele ce urmează, rezultatele celei de a patra părți din cercetarea sociologică, cu mențiunea că prezentarea grafică a sondajului poate fi descărcată aici.

Estimare participare alegeri prezidențiale

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” voi merge la vot și 10 „sigur da” voi merge la vot, 7,7% dintre români au ales 1, 0,9% au ales 2, 0,8% au ales 3, 0,9% au ales 4, 4,2% au ales 5, 1% au ales 6, 3,9% au ales 7, 5,2% indică 8, 2,7% – 9 și 72% – 10.

Procentul de 72% care declară că se vor prezenta în mod sigur la vot, corelat cu cei care au o opțiune concretă, adică aleg un candidat din listă în turul 1 al alegerilor prezidențiale, determină o estimare de prezență în turul 1 al alegerilor prezidențiale de 58,6%.

Intenția de vot la alegerile prezidențiale – Turul I

Raportat la cei care și-au exprimat preferința pentru un candidat din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur vot (78.1% din total eșantion, eroare 3,3%), 24,1% dintre alegători ar vota pentru Marcel Ciolacu (PSD), 20,7% pentru George Simion (AUR), 18,1% pentru Mircea Geoană (independent), 15% pentru Elena Lasconi (USR), 8,2% pentru Nicolae Ciucă (PNL).

Pentru Cristian Diaconescu (independent) ar opta 5,1% dintre alegători, pentru Kelemen Hunor (UDMR) – 3,8%, pentru Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român) – 1,9%, pentru Ludovic Orban (PMP și FD) – 1,9%. Ana Birchall (independent) ar obține 0,9%. 0,4% spun că ar vota alt candidat.

Raportat la cei care și-au exprimat preferința pentru un candidat din listă și declară că vin sigur la vot (58,6% din total eșantion, eroare 3,8%), 25,8% dintre alegători ar vota pentru Marcel Ciolacu (PSD), 20,4% pentru George Simion (AUR), 19,1% pentru Mircea Geoană (independent), 14% pentru Elena Lasconi (USR), 7,8% pentru Nicolae Ciucă (PNL).

Pentru Cristian Diaconescu (independent) ar opta 4,4% dintre alegători, pentru Kelemen Hunor (UDMR) – 3,9%. Pentru Ludovic Orban (PMP și FD) ar vota 2,2%, iar pentru Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român) – 1,5%. Ana Birchall (independent) ar obține 0,3%. 0,5% spun că ar vota alt candidat.

Intenția de vot la alegerile prezidențiale – Scenarii turul al II-lea

Marcel Ciolacu vs George Simion

Dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Marcel Ciolacu și George Simion, 56% dintre respondenții care au ales un candidat l-ar vota pe actualul premier, iar 44% – pe liderul AUR.

Marcel Ciolacu vs Mircea Geoană

Dacă în turul aI II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Marcel Ciolacu și Mircea Geoană, 55,6% dintre respondenții care au ales un candidat spun că l-ar vota pe fostul secretar general adjunct al NATO, iar 44,4% pe actualul premier.

Marcel Ciolacu vs Elena Lasconi

Dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Marcel Ciolacu și Elena Lasconi, 53% dintre respondenții care au ales un candidat l-ar vota pe actualul premier, iar 47% pe lidera USR.

Marcel Ciolacu vs Nicolae Ciucă

Dacă în turul aI II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, 63,1% dintre respondenții care au ales un candidat spun că l-ar vota pe actualul premier, iar 36,9% pe liderul PNL.

Pentru prima dată în istoria confruntărilor prezidențiale, niciun candidat nu depășește pragul de 25%

„Preferințele românilor pentru alegerile prezidențiale sunt foarte volatile pe fondul campaniei electorale intense și a invalidării candidaturii Dianei Șoșoacă de către Curtea Constituțională. Cursa prezidențială surprinde un tablou cu totul nou în politica românească. Pentru prima dată în istoria confruntărilor prezidențiale, niciun candidat nu depășește pragul de 25%, ceea ce creează premisele unei competiții foarte strânse, cu rezultat incert”, a explicat Remus Ștefureac – director INSCOP Research.

Marcel Ciolacu se află pe primul loc cu un scor de 24-25%, urmat la o distanță de 3-4 procente de George Simion cu 20-21% (avantajat de invalidarea candidaturii Dianei Șoșoacă prin preluarea a unei părți din electoratul acesteia – aproximativ 40%). George Simion este urmat, la o distanță de două procente de Mircea Geoană (18-19 %), iar la 3-4 procente în spate se situează Elena Lasconi (14-15%). La acest moment, fără a fi o certitudine, cel mai sigur de calificarea în finala prezidențială pare a fi Marcel Ciolacu.

Al doilea loc în finala prezidențială pare disputat de George Simion și Mircea Geoană, dar nu o putem exclude nici pe Elena Lasconi. În ceea ce privește estimările pentru turul al II-lea, Marcel Ciolacu ar pierde o finală cu Mircea Geoană, dar ar câștiga finale cu George Simion (56% vs 44%), Elena Lasconi (53% vs 47%) și Nicolae Ciucă (63% vs 37%).

„Pe fondul volatilității fără precedent a opiniilor populației, estimările intenției de vot pentru alegerile prezidențiale se pot modifica substanțial în funcție de dinamica electorală, evenimente neprevăzute și rezultatele efective din turul I și de la alegerile parlamentare, care vor influența deznodământul final din turul al II-lea”, adaugă Ștefureac.

Metodologie:

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research, membru corporate al ESOMAR, la comanda cotidianului Libertatea.

Datele au fost culese în perioada 11-18 octombrie 2024.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.106 persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,95%, la un grad de încredere de 95%.

