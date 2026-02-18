Potrivit IGN, PlayStation 6 ar putea fi amânat până în 2028 sau 2029, iar Nintendo Switch 2 ar putea avea un preț mai mare în acest an.

Impactul cererii de memorie

Cererea de memorie RAM a crescut semnificativ, alimentată de nevoile companiilor precum Nvidia și Google pentru cipurile AI.

Conform unui raport CNBC, ele „sunt primele la rând la coada pentru componente”. Această situație ar putea duce la creșterea prețurilor RAM, afectând atât prețurile de vânzare ale consolelor, cât și disponibilitatea acestora.

Când ar putea fi lansat PlayStation 6

De asemenea, Bloomberg a scris că Sony analizează amânarea lansării PlayStation 6 până în 2028 sau chiar 2029, ceea ce ar fi o „mare lovitură” pentru planurile companiei.

În plus, Lin Tao, directorul financiar al Sony, a declarat că „strategia de vânzări a consolelor poate fi ajustată flexibil” pentru a minimiza impactul costurilor crescute ale memoriei.

„Intenționăm să negociem cu diferiți furnizori pentru a ne asigura că avem suficiente componente, satisfăcând cererea clienților noștri”, a spus Tao, adăugând că Sony va prioritiza extinderea veniturilor din software și servicii online.

Nintendo Switch 2: ce facem cu prețul?

Nintendo, pe de altă parte, ia în considerare o creștere de preț pentru Switch 2, conform Bloomberg. Shuntaro Furukawa, președintele Nintendo, a explicat: „Creșterea recentă a prețurilor memoriei nu a avut un impact semnificativ asupra profitabilității hardware-ului în al treilea trimestru. Dacă această creștere continuă, ar putea pune presiune pe profitabilitate în următorul an fiscal”.

Furukawa a subliniat că o decizie privind modificarea prețului consolei Switch 2 va fi aplicată „luând în considerare nu doar profitabilitatea, ci și baza de fani a platformei, tendințele de vânzări și mediul pieței”.

Vânzări fără pierderi, obiectivul Nintendo

În ceea ce privește posibilitatea de a vinde Switch 2 în pierdere pentru a crește baza de utilizatori, Furukawa a declarat: „Profitabilitatea hardware-ului tinde să se îmbunătățească prin economii de scară. Vom continua să reducem costurile prin producția în masă”.

Totodată, el a subliniat că Nintendo încearcă să evite, pe cât posibil, situațiile în care consolele sunt vândute în pierdere. Furukawa a adăugat că „al doilea și al treilea an pentru Nintendo Switch 2 sunt foarte importanți”.

Extinderea bazei hardware poate susține creșterea semnificativă a vânzărilor de software, ceea ce va influența deciziile de afaceri ale companiei.

Ce se întâmplă cu prețul PlayStation 5

Sony a declarat anterior că nu anticipează noi creșteri de preț pentru PlayStation 5, asigurând că are suficiente componente pentru a gestiona sezonul de vânzări de sfârșit de an fiscal 2026.

Analistul David Gibson de la MST International a prezis că „creșterea prețurilor memoriei nu va afecta performanța pe termen scurt datorită inventarului existent al Sony”.

Totuși, el a avertizat că aceste costuri ar putea deveni o problemă în anul fiscal care se încheie în martie 2027. Gibson a mai menționat că „Sony ar putea transfera viitoarele creșteri de costuri către consumatori”, sugerând o posibilă ajustare a prețurilor consolelor ca răspuns la fluctuațiile pieței globale.