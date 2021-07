„Nu s-au inversat notele, nu suntem în Caragiale. Nu, pur și simplu din borderou, din 8,40 a fost greșit trecut pe lucrare 3,00, nu au fost doi elevi în joc, nu au fost lucrări inversate”, a declarat Sorin Cîmpeanu marți, la Digi24.

Potrivit edupedu, Comisia Județeană de la Evaluarea Națională Vrancea a dat în scris un răspuns la plângerea depusă de părinții elevei, care arată că au fost „inversate notele între lucrările numerotate GL-2013 cu GL-2012”, iar în incident au fost implicați doi elevi.

„Comisia Județeană va solicita Comisiei Naționale accesul în aplicația EVNAT, în vederea corectării notelor celor doi candidați”, se arată în documentul nr. 5902 din 7 iulie 2021, semnat de președintele și vicepreședintele Comisiei Județene de la Evaluarea Națională – ISJ Vrancea.

De la nota 3 la nota 8,5, după contestație

Pe 7 iulie, inspectoratul a transmis că a început să cerceteze diferența semnificativă de la 3 la 8,25, după contestații, în urma unei sesizări primite de la Comisia judeţeană de evaluare a judeţului Galaţi.

„Comisia judeţeană a mers în centrul nostru de corectare, am vizualizat lucrarea, am vizualizat borderourile, am verificat şi celelalte lucrări din centru şi am descoperit că la lucrarea cu numărul 2.012 a fost trecută nota lucrării cu numărul 2013. Practic cele două note au fost trecute inversat pe lucrări”, a declarat inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vrancea, Daniela Marchitan, la acea dată.

În urma incidentului, cei doi profesori evaluatori riscă să nu mai aibă posibilitatea de a participa în comisiile de corectare la examenul de Evaluare Naţională.

Inspectorul general a punctat că, în ultimii ani, tot mai mulți profesori refuză să participe la corectarea lucrărilor de la examenele naţionale, din cauza presiunii şi a timpului scurt pe care aceştia îl au la dispoziţie pentru a nota lucrările.



