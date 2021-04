„Sunt mai mult decât îmbucurătoare rezultatele, îi felicit pe elevii de clasa a opta, care au reuşit să se mobilizeze. Singura explicaţie posibilă este aceea conform căreia crizele, în general, evidenţiază tot ce este mai rău, dar în acelaşi timp evidenţiază şi tot ce este mai bun”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la Digi 24.

„În cazul de faţă, în cazul simulării pentru Evaluarea Naţională, din fericire, se constată că au fost scoase în evidenţă calităţile elevilor care după o lungă perioadă de predare online au reuşit să se mobilizeze în aşa fel încât au luat… peste 20 de procente în raport cu anul 2016 a fost rata de promovare. De altfel, în mai toate judeţele ţării rata de promovare a fost peste 50 la sută, avem doar două situaţii – Vaslui cu 47,5% şi Timiş cu 48% – din motive binecunoscute, au fost foarte multe şcoli care nu au putut organiza simularea, fiind instituită carantina”, a adăugat ministrul educaţiei.

El a menţionat că, după ridicarea carantinei, acele şcoli vor putea organiza simularea. Ministrul a spus că rezultatele sunt cu atât mai îmbucurătoare cu cât structura subiectelor a fost aproapiată de cea a testelor PISA.

Cîmpeanu a afirmat însă că acest lucru nu înseamnă că şcoala online a fost eficientă. „Nu, şcoala online nu a fost eficientă, pentru că profesorii nu au fost pregătiţi pentru predarea online, predarea online presupune cu totul alte activităţi faţă de predarea clasică. După ce vom fi încheiat pandemia trebuie să continuăm cu predarea online acolo unde ea este potrivită, acolo unde există conectivitate, echipamente şi profesori pregătiţi”, a susţinut Cîmpeanu.

Aceste rezultate, repet, peste 20 de procente în plus faţă de 2016, aproape 15 procente în plus la rata de promovare faţă de 2017 şi 18 procente în plus faţă de 2018, 12 procente în plus faţă de 2019, sunt rezultate absolut remarcabile care ne dau speranţa că tânăra generaţie reuşeşte să traverseze această perioadă de criză şi ne vom concentra asupra relevanţei subiectelor pentru examenele naţionale de bacalaureat şi evaluare naţională.

Sorin Cîmpeanu: