Sorin Grindeanu ar vrea să fie din nou premier. A dezvăluit și ce joc a jucat cu Ciolacu în pandemie. „Am găsit metode de a trece timpul”

Sorin Grindeanu, 48 de ani, actualul ministru al transporturilor, a fost premierul României în perioada ianuarie – iunie 2017. Acesta nu exclude ca în viitor să ocupe din nou această funcție.

Invitat în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, bănățeanul a explicat în ce condiții ar mai accepta să fie liderul Executivului. „Orice om politic are un anumit proiect. În mod sigur nu mi-aș dori să fiu prim-ministru fără să fiu președintele partidului din care fac parte. Experimente de tipul acesta au arătat, și nu doar la PSD, chiar și la PNL în istoria recentă, că nu sunt foarte solide”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Catan” cu șeful și prietenul Ciolacu

Denise Rifai a plusat și a întrebat dacă această soluție ar putea însemna fie un refuz acordat lui Marcel Ciolacu, șeful PSD și bun prieten al lui Grindeanu, fie înlăturarea acestuia de la conducerea social-democraților. Sorin Grindeanu a replicat: „Nu! Marcel Ciolacu este președintele PSD. Marcel Ciolacu va merge premier la următoarea rotativă. Nu mai repet experiențe nefericite. În momentul în care ești prim-ministru, cred că e foarte important să ai în spate partidul care te susține și să fii președintele acelui partid”.

Jurnalist român din Cernăuți: ce "naivitate a Occidentului" e timpul să dispară pentru ca discursul lui Putin de vineri să nu se transforme într-un război total

Grindeanu a dezvăluit că în pandemie a jucat „Catan” cu prietenul său Ciolacu, un joc de strategie. „Ohoho, am curaj să-l bat la joc. Da, erau momente când dacă jucai cărți, table, și-ți învingeai șeful, liderul de partid se supăra. Dar, și în baza relației de prietenie, îmi permit să-l bat oricând. În primăvara 2020, în lockdown, am găsit metode de a trece timpul, mai ales că eram vecini, jucam diverse jocuri”, a comentat Grindeanu.

Sorin Grindeanu, invitat la emisiunea „40 de întrebări” de la Kanal D

„Eu – prim-ministru dimineața, Tudose – după-amiaza”

Sorin Grindeanu a fost prim-ministru în perioada 4 ianuarie – 29 iunie 2017. Începutul mandatului său a fost marcat de amplele proteste față de adoptarea OUG 13 privind amnistia și grațierea. Ulterior, după ce a inițiat OUG 14, la inițiativa liderului PSD de atunci, Liviu Dragnea, a fost înlăturat după o moțiune de cenzură.

„Istoria arată că n-am fost pion în acest meci politic. A fost un om care a încercat să-și impună punctul de vedere, am avut multe discuții, iar de la un moment nu s-a mai putut. Îmi place să cred că am fost premierul României și n-am acceptat compromisurile ce mi s-au cerut. Adevărat că au fost doar 6 luni, dar 6 luni tumultuoase. Compromisuri politice, la asta mă refer. Și am plătit pentru ele. Am fost luat în vizor și mi s-au pus acele etichete pentru care am plătit. Mihai Tudose chiar glumea, ulterior, mi-a spus: «Tu ai fost prim-ministru dimineața, eu – după-amiaza»”, a reacționat Grindeanu.

