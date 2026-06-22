Grindeanu a mai precizat că PSD „nu va fugi de răspundere”. „Dacă preşedintele ne va chema mâine şi eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social-Democrat nu fuge de această responsabilitate”, a susținut președintele social-democraților.

Întrebat dacă va fi variantă de prim-ministru, Sorin Grindeanu a spus: „O să avem o discuţie”. El a mai adăugat că e „evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegeri anticipate”.

Sorin Grindeanu a spus despre Adrian Veştea că e un om responsabil pentru că a acceptat să intre în această bătălie.

El a mai susținut că PSD nu va face un guvern cu AUR și nici „nu va vota un guvern minoritar PNL, USR-UDMR”

„Asta ca să fie clar. Deci Partidul Social Democrat nu va vota aşa ceva. Dacă urmare a consultărilor de la Cotroceni preşedintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în faţa Parlamentului”, a mai susținut șeful PSD.

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