Ministrul Sănătății spunea, pe 26 februarie, că „sistemul de sănătate este bolnav”, anticipând parcă veștile proaste care s-au revărsat în media într-un timp foarte scurt.

„Avem medici care cred că pot face orice fără consecințe. Sunt medici care nu raportează bacterii, deși le ucid pacienții. Nu închid secții cu probleme, ca să nu oprească mecanismul șpăgilor, deși salariile le-au crescut. Îi intimidează pe doctorii care încercă să își facă meseria cu bun-simț, așa că mulți pleacă în străinătate. Nu le pasă nici dacă sunt sancționați”, a spus atunci Sorina Pintea.

Laura Ștefănuț: Ce poate face concret la nivel de sistem?

Sorina Pintea: S-au majorat salariile medicilor, ai să nu mai fie nevoiți să trăiască decent din plățile informale. Societatea este cea care trebuie să condamne aceste gesturi.

Pe de alta parte, dacă avem dovezi concrete, sunt instituții ale statului care se ocupă de asta. În cadrul Ministerului Societății există acel chestionar de feedback al pacientului (…) Mă uit la ceea se spune acolo. Sunt foarte puțini pacienți care spun că au dat ceva la medic sau la personal.

Poate le e frică.

Cred că da. Deși totul este securizat, totul este anonimizat.

Deci cum funcționează, pacientul primește un mesaj pe telefon, după ce se externează?

Da, este Mecanismul de Feedback al Pacientului, implementat în 2016. La externare, aleator, pacienții primesc un mesaj prin care li se cere să completez un chestionar care are și această întrebare, dacă „ați dat bani”.

Înseamnă că este destul de greu să așteptăm ca rezolvarea să vine de la pacienți și e de înțeles pentru că omului îi este frică și tot ce vrea este să se facă bine. Impresia este că sunt mulți medici care au atitudinea ca și cum ar fi stăpâni pe plantație, ca și cum li se cuvine orice, ca și cum pot face orice fără să aibă consecințe. Cum putem adresa problemele acestea? Poate controale, urmate de expuneri și concedieri, poate să încurajăm whistlebloweri, oamenii din sistem care vor să vorbească despre asta, dar nu se simt în siguranță să o facă.

Să știți că îmi scriu foarte mulți pacienți în privat. Unele nu se adeveresc, marea majoritate se adeveresc. (…) Doi, trei mi-au scris care sunt sumele pe care le-au dat, cui, când, cu date complete.(…)

În momentul în care am avut acele date, am trimis Corpul de Control să verifice acele aspecte și am făcut o plângere la Consiliul de Etică. (…)

Ne gândim la o campanie la nivel național, dar nu este singura cale și nu este suficient.

Un medic din Marius Nasta spunea că „În Spitalul Nasta, pacientul nu mai apucă să fie doborât de boală, ci de mizerie”. Aș vrea să trecem la subiectul infecțiilor nosocomiale, care sperie românii poate chiar mai rău decât șpaga. Un sondaj de luna aceasta spune că principalele temeri sunt legate de șpăgi și de infecțiile din spital. Cum și când poate fi rezolvată această problemă care omoară români?

Există în toată lumea. Diferența dintre noi și ei până anul trecut a fost că noi nu le raportam, pentru că cineva în 2008-2007 a introdus un indicator de performanță managerială, de un cinism incredibil — dacă aveai un anumit procent de infecții asociate asistenței medicale (nosocomiale) erai pedepsit. Ceea ce mi s-a părut culmea cinismului. Am învățat să le raportăm, am început să le raportăm (…)

Nasta este un caz mai recent, dar au mai fost și altele. Ce am putut sesiza este că medicii au ieșit și au spus ”nu e de la noi”. Întrebarea ar cum îi încurajăm pe acești medici să spună adevărul, fiindcă altfel pun viața pacienților în pericol?

Deja am scos acel indicator, adică nu mai ești pedepsit dacă raportezi, ești pedepsit dacă nu raportezi. Nu este singurul caz, Nasta, cu un focar, mai sunt cazuri în țară. Ministrul nu este informat de toate cazurile.

Dacă le raportăm, știm cum să gestionăm această problemă, știm cum să minimizăm impactul și știm cum să ne ferim. La Giulești au fost încălcate minime reguli de igienă din partea personalului medical. (…)

Managerul gestionează întreaga activitate, dar are un director medical, director de îngrijiri, șefi de secție și asistenți șefi de secție.

Dar managerul este totuși responsabil, adică el trebuie să găsească niște mecanisme prin care să îi facă pe cei de sub el să raporteze. (…) Care sunt soluțiile să scăpăm de aceste probleme care duc la moartea unor oameni? Soluții pozitive sau trebuie să le fie frică?

Frica există. Pe de altă parte, Ministerul cuprinde o mulțime de acte normative, care conțin reguli de urmat, dar nicio sancțiune — noi la asta lucrăm acum. Sună ciudat, fiindcă ar trebui să ne ocupăm de politica de sănătate, nu de ce sancțiuni să dăm. Dar am văzut că dacă nu există coerciție, regulile nu se respectă. Am început să vorbesc despre responsabilitatea managerului, pentru că are principala responsabilitate într-un spital privind calitatea și siguranța pacientului.

Care credeți că ar fi metodele care să sperie cel mai tare și să funcționeze mai rapid?

Avem deocamdată niște amenzi. Avem spitale din subordinea autoritățile locale, care nefiind de competența Ministerului este destul de greu să intri în actul managerial, în sensul de a face schimbări, dar lucrăm și la asta fiindcă nu este normal. (…)

Oare cât timp mai durează?

Sunt 4-5 acte normative în pregătire legate inclusiv de angajarea medicilor și asistenților medicali pe baza meritocrației. Lucrăm la actul normativ pentru majorarea cuantumului amenzilor pentru spitalele care nu respectă regulile, măsurile igienico-sanitare pe care le impun standardele Ministerului.

Când am preluat portofoliul Sănătății am spus că îmi doresc să schimb mentalități. După un an de zile îmi doresc același lucru, fiindcă plata informală ține de o mentalitate. Neraportarea, minciuna, țin de altă mentalitate.

Salariile au crescut, dar continuă să plece medicii. De ce?

Este un paradox. Am spus de când am majorat salariile că nu vor stopa exodul. Trebuie să și dotăm spitalele, fiindcă un medic își dorește să facă performanță, chiar dacă într-un spital mic. (…)

Cred că se simt mai mult respectați în altă parte, se simt apreciați. Pentru că îi avem, i-am pregătit, dar i-am și umilit în același timp.

Cred că revenim la aceeași problemă cu acest sistem înțelenit în care unii medici sunt stăpâni pe plantație, iar alți medici, pacienții sunt tratați ca niște sclavi. Cât timp nu vom vedea consecințe că se comportă așa, vor pleca medici, vor muri oameni.

Am ajuns într-un derizoriu: „ce dacă ne sancționează, nu ne pasă”. Lucrăm la un set de amenzi mai drastice.

Pe de altă parte, când revenim la pacienți și aparținători, atâta vreme cât aparținătorul care vine la spital să viziteze un pacient, nu respectă el principalele reguli… Adică un pacient proaspăt operat nu are voie să aibă la capul lui, pe pat, îmbrăcat în haine de stradă pe aparținătorul venit în vizită.

Pentru că riscă să îi aducă infecții.

