Știri România Sorina Săcărin a fost readoptată în SUA şi are certificat de naştere american: „Nu vreau în România” De Bobi Neacșu,

La mai bine de un an de când Sorina a fost adoptată de familia Săcărin, stabilită în SUA, micuţa din Baia Mare a fost readoptată la New York de părinții ei, iar acum are certificat de naştere american, scrie Spotmedia.