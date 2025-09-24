Magistratul susține că o asistentă angajată de serviciile premierului pentru a o sprijini pe soția sa și-ar fi desfășurat activitatea și în cadrul proiectelor profesionale externe ale acesteia, inclusiv atunci când Gómez conducea un master la Universitatea Complutense din Madrid.

Judecătorul cere trimiterea în judecată pentru folosirea abuzivă a resurselor publice

Documentul arată că rolul oficial al asistentei era de a gestiona agenda, corespondența, protocolul și securitatea în deplasări, precum și organizarea de întâlniri sau intervenții publice.

Totuși, există „indicii suficiente” că Begoña Gómez i-ar fi solicitat să se ocupe și de chestiuni legate de „Grupul Barrabés”, condus de un om de afaceri care ar fi finanțat programul universitar coordonat de aceasta.

Judecătorul apreciază că acest comportament ar reprezenta o folosire abuzivă a resurselor publice și cere trimiterea în judecată atât a asistentei, cât și a persoanei care a recrutat-o.

El mai susține că numirea ar fi fost motivată de „prietenia personală preexistentă” dintre cele două, ceea ce ar putea fi considerat o deturnare de fonduri în interes privat.

Begoña Gómez a respins acuzațiile

Begoña Gómez a fost audiată de mai multe ori și a negat acuzațiile, afirmând că a cerut doar „ocazional” trimiterea unor mesaje și că asistenta nu a fost implicată niciodată în activitățile sale profesionale.

Din aprilie 2024, soția premierului este vizată și de o altă anchetă privind corupția și traficul de influență, fiind suspectată că ar fi folosit poziția lui Pedro Sánchez pentru a obține finanțări de la omul de afaceri Juan Carlos Barrabés.

