Situația lui Alexey, care a fugit de pe front în decembrie 2024

Elizaveta relatează cum soțul ei Alexey a fugit de pe front în decembrie 2024 și a ajuns într-un oraș din Siberia, unde s-au cunoscut. Deși inițial a vrut să se predea, Alexey s-a temut că va fi trimis imediat înapoi pe front.

„Când l-am urcat în tren, mi-a fost teribil de frică, am simțit că trimiteam din nou un om la război. El însuși era în stare de șoc. Nu știi ce se va întâmpla în continuare: fie închisoare, fie agresiune. În orice caz, nu e prea bine”, spune Elizaveta.

Numărul dezertorilor

Pe baza unor liste de nume divulgate, Important Stories a descoperit că cel puțin 49.000 de militari au dezertat de pe front din toamna anului 2022 până în vara anului 2024. Aceasta coincide aproape cu estimarea publicată de comunitatea OSINT ucraineană Frontelligence Insight: aceasta susține că a primit diapozitive dintr-o prezentare internă a Ministerului Apărării despre dezertare. Conform calculelor Frontelligence Insight, numărul total de dezertori pentru perioada de până la 15 decembrie 2024 a fost de 50. 600 de persoane.

Aleksey Alshansky, analist al proiectului dezertorilor „Adio arme!”, consideră că, în realitate, cifrele ar putea fi diferite și sugerează împărțirea tuturor celor care fug de pe front în două categorii: cei care au fugit cel puțin o dată pentru că erau obosiți și au decis să ia o pauză, dar nu ar fi împotriva continuării serviciilor în viitor și cei care au luat decizia fundamentală de a dezerta pentru totdeauna.

Primii, potrivit lui Alshansky, sunt sute de mii, dar nu toți sunt incluși în statistici. Unii se întorc pe front, în timp ce alții nu sunt deliberat declarați Comitetului pentru Operațiuni Speciale de către comandanții lor, pentru a nu se confrunta cu birocrația și cu mânia superiorilor lor. Al doilea caz- adică cei care au decis să dezerteze pentru totdeauna – potrivit lui Alshansky, ar putea fi zeci de mii.

Soarta dezertorilor

Mulți dintre cei care fug sunt prinși și trimiși înapoi pe front fără judecată. Alții sunt condamnați, dar apoi semnează contracte și se întorc oricum la război.

Victor din regiunea Moscova a semnat un contract în vara anului 2023. La câteva luni după ce a început serviciul, a fost rănit prin cioburi la ambele coapse și a ajuns în spital. Din cauza consumului de alcool, poliția militară l-a scos din spital și l-a reținut peste noapte.

„Dimineața l-au eliberat, dar spitalul nu l-a mai primit. Am mers după el la Astrahan, pentru că nu putea să se miște: rana se infectase și mergea cu cârje”, povestește soția lui Victor, Ecaterina.

„L-am adus acasă, iar de atunci a început iadul nostru. Soțul a început să bea mult, în fiecare zi erau scandaluri, îmi cerea să-i cumpăr două sticle de vodcă pe zi.”

Potrivit Ecaterinei, în timp ce soțul ei era sub influența alcoolului, nu a făcut nimic să obțină statutul de invalid de război. În cele din urmă, ea însăși a dus la comisariatul militar adeverințe care arătau că Victor se tratează acasă.

„Când a primit banii pentru rănire, a înnebunit complet: îi dădea de colo-colo și mă învinovățea pe mine mereu. A început să ridice mâna asupra mea. A durat 11 luni”, își amintește Ecaterina. Aproape jumătate de an, Victor a primit ajutor financiar ca și cum ar fi fost încă în serviciu.

După ce nu a mai suportat bețiile și violențele, Ecaterina l-a dus singură pe Victor la biroul comandantului militar. Atunci i s-a intentat un dosar penal pentru părăsirea voluntară a unității. În decembrie 2024, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu regim obișnuit. Din închisoare, a fugit din nou la război.

„Când mergeam să-l văd, îi ceream să nu semneze contractul, îl susțineam, îi duceam pachete și ne scriam scrisori”, povestește Ecaterina.

„A sunat și ne-a anunțat că a doua zi pleacă pe linia frontului special (SVO). Nu-ți poți imagina ce am simțit, am plâns două zile fără oprire, nu m-am putut liniști. Nici măcar nu ne-am luat rămas bun. Pe 31 mai m-a sunat pe mine și pe fiul nostru, și atât. Din 17 iunie este dat dispărut”.

„Nu-l înțeleg nici acum, mi-a spus doar: «Mi-am ales calea». Nu știu cum să trăiesc fără el, m-am pierdut pe mine însămi, nimic nu mă mai bucură. Nu mai am putere, nu-mi pot imagina viața mai departe”, spune Ecaterina.

Ecaterina a depus cerere de căutare pentru soțul ei și a dat împreună cu fiul mostre ADN, pentru a putea face identificarea în cazul în care trupul va fi găsit.

„Acum verific chat-urile, caut orice informație posibilă. Dar nu e nimic: omul a fost și nu mai e. La unitate au spus că dacă nu vor avea informații după jumătate de an, îl vor declara mort și nu vor mai investiga,” spune Ecaterina.

Marina, despre soțul său Piotr, întors voluntar pe front

Marina relatează că soțul ei Piotr a fost condamnat la 5 ani și jumătate, dar s-a întors voluntar pe front din patriotism și a murit.

„Îmi pare foarte rău pentru băieții care merg acolo din prostie sau pentru bani. Trebuie să fii fie patriot până în măduva oaselor, fie naiv. E foarte înfricoșător și jignitor că ne pot face asta, am ajuns fără drepturi în situația noastră”, spune ea.

Soțiile discută constant pe chat despre dezertori

În chaturile dedicate războiului, soțiile discută constant despre dezertori, cerând sfaturi și informații.

Potrivit apărătorilor drepturilor omului, în primii doi ani ai invaziei, dezertorilor li se dădeau pedepse cu suspendare și erau trimiși înapoi pe front. Acum sunt adesea trimiși forțat înapoi fără judecată.

Unii încearcă să obțină pedepse cu închisoarea pentru a scăpa de front. Alții fug în străinătate cu ajutorul organizațiilor pentru drepturile omului.

Mulți dintre cei care se întorc pe front după dezertare mor rapid în lupte

Rudele rămân să-i caute și să încerce să le recupereze trupurile.

Potrivit Verstka, situația soldaților ruși seamănă tot mai mult cu sclavia, fiind prinși și trimiși forțat înapoi pe front, chiar și după condamnări.

De asemenea, zi și noapte, din Siberia până la Sankt Petersburg, rețelele de socializare rusești sunt asaltate cu mesaje disperate de la soții și mame care caută informații despre zecile de mii de soldați dispăruți în războiul din Ucraina.

Totodată, în plin război împotriva Ucrainei, autoritățile ruse încurajează femeile însărcinate, al căror soț se află pe front, să ducă sarcina la termen și să nască, chiar dacă există șanse mari ca tatăl copilului să nu se mai întoarcă niciodată acasă.

