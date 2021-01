La sfârşitul săptămânii trecute, Ministerul Sănătăţii anunţa că o tânără de 27 de ani din Giurgiu este infectată cu noua tulpină COVID din Marea Britanie, fiind primul caz depistat în România. La trei zile distanţă, soţul tinerei spune că a fost „o simplă răceală şi atât”.

„Toata familia este bine, nu avem nicun fel de probleme cu starea de sănătate. A fost o simpla răceala și atât. O banală răceală! Nu a avut gust, nu a avut miros”, spune acesta.

Bărbatul precizează că nu au ieşit din ţară. „Am fost până în Crăciun la cumparaturi, în supermarket…Sărbătorile le-am făcut acasă și de Crăciun, și de Revelion. Nu am ieșit din țară, se poate verifica! Eu nu sunt bolnav și nici copilul cel mare, nu am avut niciun simptom și am ieșit negativi. Trăim toți într-o casă”, a punctat soţul tinerei infectate cu noua tulpină COVID.

Acesta mai spune că au fost confirmați pozitiv atât părinții lui, cât și un bărbat care îi ajută la muncile agricole.

„Soția, mama, tatăl meu și cineva care lucrează la noi. Așteptăm să vină acasă, să ne repetăm testele, să vedem. De duminica trecută suntem toți în izolare. Pozitiv a ieșit și tata, și omul care lucreaza la noi, nici măcar un simptom nu au avut, să fie infundat, răcit. Eu de ce nu am luat și copilul cel mare?”, se întreabă bărbatul.

Soţul tinerei mai spune că au venit la ei cei de la primărie şi au fost sunaţi în fiecare dimineață, fiind întrebaţi dacă au nevoie de ceva. „Ne-au sunat și cei de la DSP, cei de la Poliție ne-au verificat. Noi nu dorim să răspândim boala”, precizează acesta.

