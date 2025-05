Ultimele două teste din ianuarie și martie s-au încheiat cu explozii

Probleme au apărut când prima treaptă Super Heavy a explodat, în loc să aterizeze controlat în Golful Mexic. Nava spațială din treapta superioară nu a reușit să-și deschidă ușile pentru a lansa simulatoare de sateliți Starlink.

Deși a zburat mai departe decât în încercările anterioare, nava a început să se rotească necontrolat și s-a dezintegrat la reintrarea în atmosferă.

Starships ninth flight test marked a major milestone for reuse with the first flight-proven Super Heavy booster launching from Starbase, and once more returned Starship to space → https://t.co/Gufroc2kUz pic.twitter.com/RNJkj5OobP — SpaceX (@SpaceX) May 28, 2025

Reacția SpaceX

„Starship a suferit o dezasamblare rapidă neprogramată”, a anunțat SpaceX pe platforma X, adăugând că va învăța din acest eșec.

Elon Musk, fondatorul companiei, a promis că următoarele trei zboruri vor avea loc mai rapid, la intervale de 3-4 săptămâni.

Contextul testului

Autoritățile federale au acordat licența pentru acest zbor cu doar patru zile înainte, după o investigație a incidentelor anterioare.

Ultimele două teste din ianuarie și martie s-au încheiat cu explozii la scurt timp după decolare, provocând căderi de resturi în Caraibe și perturbând zboruri comerciale.

Administrația Federală a Aviației a extins zonele de pericol pentru acest test.

Zeci de fani spațiali s-au adunat în apropiere pentru a urmări lansarea eșuată

„Sunt obsedat de această rachetă și mi-am planificat vacanța în familie în jurul lansării – prima mea călătorie în Statele Unite, cu soția și fiul adolescent, pe care l-am scos de la școală pentru a fi aici”, a declarat Piers Dawson, un australian de 50 de ani, care a urmărit zborul de test.

„Știu că în știință nu există niciodată un eșec, înveți totul din fiecare test, așa că a fost încă super interesant de văzut”, a mai susținut Joshua Wingate, un antreprenor tech de 33 de ani din Austin.

Deși acest test s-a încheiat cu un eșec, SpaceX continuă să dezvolte racheta Starship, esențială pentru planurile lui Elon Musk de colonizare a planetei Marte. Conform The Guardian, compania va analiza datele obținute pentru a îmbunătăți performanțele în viitoarele zboruri de testare.

