Folosind date de la Telescopul Cosmologic Atacama, oamenii de știință au analizat mișcarea roiurilor de galaxii la distanțe de sute de milioane de ani-lumină. Rezultatele au arătat că gravitația slăbește proporțional cu pătratul distanței, așa cum prevede fizica clasică și relativistă.

Cercetătorii au studiat distorsiunile subtile ale radiației cosmice de fond pe măsură ce aceasta trece prin gazul fierbinte al roiurilor masive de galaxii, permițându-le să măsoare cu mare precizie viteza cu care aceste obiecte se mișcă unul spre celălalt.

S-a dovedit că cifrele reale corespund perfect predicțiilor teoretice, nelăsând loc pentru teorii despre schimbarea gravitației la distanțe mari.

Această descoperire este fundamentală pentru rezolvarea misterului materiei întunecate. Observațiile anterioare au arătat că stelele și galaxiile se mișcă prea repede pentru cantitatea de materie vizibilă pe care o conțin. Oamenii de știință au sugerat două posibilități: fie gravitația funcționează diferit, fie există materie invizibilă în spațiu.

Odată cu noi cercetări care confirmă stabilitatea legilor gravitației, argumentele în favoarea materiei întunecate sunt mai puternice ca niciodată. Deși compoziția acestei componente rămâne necunoscută, lucrarea respinge efectiv modelele alternative populare, cum ar fi dinamica newtoniană modificată.

Modelul cosmologic standard a primit o altă confirmare semnificativă a acurateței sale

Legea pătratului invers a lui Newton, parte a Legii atracției universale (1687), afirmă că forța gravitațională dintre două corpuri este direct proporțională cu produsul maselor lor și invers proporțională cu pătratul distanței dintre centrele lor. Aceasta înseamnă că dacă distanța se dublează, forța scade de patru ori.

