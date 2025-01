„Spărgătorul de gheață 50 Let Pobedy a suferit avarii ale placajului marginii babordului în noaptea de 26 ianuarie în Marea Kara, în condiții grele arctice, când tăia gheața. Nimeni nu a fost rănit. Proprietățile de navigabilitate nu au fost distruse. Nu există nicio amenințare la adresa sistemelor de susținere a vieții și asupra reactorului”, a transmis agenția de știri de stat rusă TASS , citând compania-mamă a spărgătoarelor de gheață nucleare, Atomflot.

Compania a precizat că 50 Let Pobedy își continuă operațiunile pe ruta Mării Nordului. Atomflot , parte a grupului Rosatom, deține singura flotă de spărgătoare de gheață cu propulsie nucleară din lume.

🧵Russia: Russian Arktika-class nuclear-powered icebreaker '50 Years of Victory' collided with a Russian cargo ship in the Kara Sea in the Arctic, resulting in extensive damage to both. pic.twitter.com/R0M14XrMAk