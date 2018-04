Specia țestoasă Elusor macrurus riscă să dispară de pe Terra. Trăiește într-un rau din Queensland, Australia și poate respira in apa pana la trei zile, la nevoie chiar și prin…zona genitală. Tocmai datorita acestei adaptari este unica in lume.

In plus, are si niste excrescente sub barbie, cu care simte mediul inconjurator, si adesea o frizura haioasa din alge. Infatisarea sa usor amuzanta si faptul ca e foarte docila au facut ca in anii 60 – 70 sa devina un animal de companie foarte cautat.

In timp, numarul exemplarelor a ramas tot mai mic. Si iata ca acum a fost inclusa pe lista vietuitoarelor aflate in pericol de disparitie, arată Science Alert.

Infatisarea sa unica, cea care o duce la pierzanie, a salvat-o insa in 2009, cand activistii pentru natura si-au unit puterile, impiedicand constructia unui baraj pe raul Mary, acolo unde Elusor macrurus isi face veacul.

