Performanțe tehnologice remarcabile în China

„China transmite un mesaj clar despre capacitățile sale tehnologice”, a declarat Ramesh Srinivasan, specialist în politici privind inteligența artificială de la Universitatea California (UCLA).

Douăzeci și patru de roboți umanoizi au realizat pentru prima dată în lume mișcări complexe, inclusiv parkour continuu pe masa de sărituri, flipuri aeriene și rotații grandioase de 7,5 ture, conform CGTN. Această demonstrație a contrastat puternic cu anul trecut, când roboții au prezentat doar mișcări simple, precum învârtirea batistei.

Patru companii – Unitree, Magiclab, Galbot și Noetix – au colaborat cu Gala, investiția totală ajungând la aproximativ 100 de milioane de yuani (14 milioane de dolari), conform South China Morning Post.

Printre momentele notabile s-au numărat roboții model Bumi de la Noetix care au prezentat un sketch umoristic, urmat de roboții Unitree care au performat alături de artiști copii, executând sărituri la trambulină și mișcări de arte marțiale. Magiclab a completat spectacolul cu roboți umanoizi în segmente muzicale.

Impact cultural și global al Anului Nou Chinezesc

Gala produsă de China Media Group (CMG) a avut un impact masiv la nivel național și internațional. În China, audiența totală pe toate platformele media a atins 23,063 miliarde de vizualizări, un salt de 37,3% față de anul 2025.

Transmisiunea live a înregistrat o cotă de audiență de 79,29%, cea mai mare din ultimii 13 ani, iar vizualizările pe platformele CMG au crescut cu 2,7%, atingând 770 milioane pentru conținut la cerere.

La nivel global, Gala a fost acoperită în 85 de limbi și difuzată simultan de aproape 4.000 de instituții media. CGTN a raportat 2,309 miliarde de citiri și 843 de milioane de vizualizări video, o creștere semnificativă față de anul anterior. Spectacolul a fost prezentat pe 4.062 ecrane publice în 140 de orașe din 98 de țări, extinzându-se cu 12,6% în numărul de locații.

Ramesh Srinivasan a subliniat că această tehnologie avansată nu influențează doar industria, ci și viața personală.

„Ce se întâmplă când inteligența artificială este integrată în aceste forme robotice? Ce impact va avea asupra clasei muncitoare din punct de vedere economic? Dar în contextul militar?”, a declarat Srinivasan.

Elon Musk, CEO-ul Tesla, a declarat recent la Forumul Economic Mondial Davos că roboții umanoizi ar putea fi comercializați până la sfârșitul anului 2027 și că numărul acestora ar putea să depășească populația umană.

Cu toate acestea, Srinivasan ridică întrebarea: „Ne dorim cu adevărat acest lucru? Care sunt domeniile potrivite pentru roboți umanoizi și cele în care aceștia nu ar trebui să fie integrați?”.

Conectarea tradiției chinezești cu inovația

Gala a fost apreciată de public pentru sofisticarea vizuală și profunzimea culturală. Programele bazate pe cultura tradițională, colaborările internaționale și recunoașterea lucrătorilor de zi cu zi au adus un plus de valoare, consolidând legătura culturală dintre China și o lume tot mai curioasă în privința acestei țări.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan așteaptă promulgarea legii care taie pensiile magistraților ca să evite pierderea celor 231 de milioane de euro și anunță noi corecții
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Primul lucru pe care l-a făcut Ilie Bolojan după decizia CCR. Anunțul despre care toată România discută acum. E fără precedent
Viva.ro
Primul lucru pe care l-a făcut Ilie Bolojan după decizia CCR. Anunțul despre care toată România discută acum. E fără precedent
I-au spus „Ilie Sărăcie” și inițial a refuzat să comenteze pe marginea acestei porecle. Acum, premierul Ilie Bolojan reacționează dur: „Cei care fac asta...”
Unica.ro
I-au spus „Ilie Sărăcie” și inițial a refuzat să comenteze pe marginea acestei porecle. Acum, premierul Ilie Bolojan reacționează dur: „Cei care fac asta...”
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
Elle.ro
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
gsp
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
GSP.RO
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
Parteneri
Secretele frumoasei patinatoare Julia Sauter, care a făcut România să vibreze la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Povestea tristă din spatele succesului. Ce luptă, ce destin!
Libertateapentrufemei.ro
Secretele frumoasei patinatoare Julia Sauter, care a făcut România să vibreze la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Povestea tristă din spatele succesului. Ce luptă, ce destin!
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Avantaje.ro
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin
Tvmania.ro
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin

Alte știri

Cum motivează CCR că tăierea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională
Știri România 15:43
Cum motivează CCR că tăierea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională
Prețurile la Bolt și Uber au explodat în urma ninsorii. Cât costa un drum de o oră prin București: „Mai mult decât avionul până la Madrid”
Știri România 15:39
Prețurile la Bolt și Uber au explodat în urma ninsorii. Cât costa un drum de o oră prin București: „Mai mult decât avionul până la Madrid”
Parteneri
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Adevarul.ro
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Fanatik.ro
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Elle.ro
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Afacerea în care și-a investit banii Culiță Sterp: „Locul perfect pentru relaxare”
Stiri Mondene 16:02
Afacerea în care și-a investit banii Culiță Sterp: „Locul perfect pentru relaxare”
Mihai Sturzu, revoltat după ce a văzut cum un curier i-a aruncat coletul fragil. A făcut publică filmarea, iar fanii au răbufnit
Stiri Mondene 16:00
Mihai Sturzu, revoltat după ce a văzut cum un curier i-a aruncat coletul fragil. A făcut publică filmarea, iar fanii au răbufnit
Parteneri
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
TVMania.ro
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
ObservatorNews.ro
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Parteneri
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
GSP.ro
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Mediafax.ro
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Redactia.ro
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”
KanalD.ro
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”

Politic

Ilie Bolojan așteaptă promulgarea legii care taie pensiile magistraților ca să evite pierderea celor 231 de milioane de euro și anunță noi corecții
Politică 16:06
Ilie Bolojan așteaptă promulgarea legii care taie pensiile magistraților ca să evite pierderea celor 231 de milioane de euro și anunță noi corecții
Președintele Nicușor Dan merge în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac: cât costă zborul dus-întors
Politică 16:05
Președintele Nicușor Dan merge în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac: cât costă zborul dus-întors
Parteneri
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
ZiaruldeIasi.ro
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
Augustin Zegrean anticipează un exod masiv din sistemul de justiție după decizia CCR pe pensiile speciale: „Nu au mai putut să boicoteze”
Fanatik.ro
Augustin Zegrean anticipează un exod masiv din sistemul de justiție după decizia CCR pe pensiile speciale: „Nu au mai putut să boicoteze”
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată