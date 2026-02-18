Performanțe tehnologice remarcabile în China

„China transmite un mesaj clar despre capacitățile sale tehnologice”, a declarat Ramesh Srinivasan, specialist în politici privind inteligența artificială de la Universitatea California (UCLA).

Douăzeci și patru de roboți umanoizi au realizat pentru prima dată în lume mișcări complexe, inclusiv parkour continuu pe masa de sărituri, flipuri aeriene și rotații grandioase de 7,5 ture, conform CGTN. Această demonstrație a contrastat puternic cu anul trecut, când roboții au prezentat doar mișcări simple, precum învârtirea batistei.

Patru companii – Unitree, Magiclab, Galbot și Noetix – au colaborat cu Gala, investiția totală ajungând la aproximativ 100 de milioane de yuani (14 milioane de dolari), conform South China Morning Post.

Printre momentele notabile s-au numărat roboții model Bumi de la Noetix care au prezentat un sketch umoristic, urmat de roboții Unitree care au performat alături de artiști copii, executând sărituri la trambulină și mișcări de arte marțiale. Magiclab a completat spectacolul cu roboți umanoizi în segmente muzicale.

Impact cultural și global al Anului Nou Chinezesc

Gala produsă de China Media Group (CMG) a avut un impact masiv la nivel național și internațional. În China, audiența totală pe toate platformele media a atins 23,063 miliarde de vizualizări, un salt de 37,3% față de anul 2025.

Transmisiunea live a înregistrat o cotă de audiență de 79,29%, cea mai mare din ultimii 13 ani, iar vizualizările pe platformele CMG au crescut cu 2,7%, atingând 770 milioane pentru conținut la cerere.

La nivel global, Gala a fost acoperită în 85 de limbi și difuzată simultan de aproape 4.000 de instituții media. CGTN a raportat 2,309 miliarde de citiri și 843 de milioane de vizualizări video, o creștere semnificativă față de anul anterior. Spectacolul a fost prezentat pe 4.062 ecrane publice în 140 de orașe din 98 de țări, extinzându-se cu 12,6% în numărul de locații.

Ramesh Srinivasan a subliniat că această tehnologie avansată nu influențează doar industria, ci și viața personală.

„Ce se întâmplă când inteligența artificială este integrată în aceste forme robotice? Ce impact va avea asupra clasei muncitoare din punct de vedere economic? Dar în contextul militar?”, a declarat Srinivasan.

Elon Musk, CEO-ul Tesla, a declarat recent la Forumul Economic Mondial Davos că roboții umanoizi ar putea fi comercializați până la sfârșitul anului 2027 și că numărul acestora ar putea să depășească populația umană.

Cu toate acestea, Srinivasan ridică întrebarea: „Ne dorim cu adevărat acest lucru? Care sunt domeniile potrivite pentru roboți umanoizi și cele în care aceștia nu ar trebui să fie integrați?”.

Conectarea tradiției chinezești cu inovația

Gala a fost apreciată de public pentru sofisticarea vizuală și profunzimea culturală. Programele bazate pe cultura tradițională, colaborările internaționale și recunoașterea lucrătorilor de zi cu zi au adus un plus de valoare, consolidând legătura culturală dintre China și o lume tot mai curioasă în privința acestei țări.

