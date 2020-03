De Paul Tecuceanu,

La data de 20 martie, bărbatul ajuns în spital în stare gravă, ulterior fiind intubat pe secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI). Acesta a fost testat de coronavirus abia pe 23 martie, iar rezultatul a fost pozitiv, conform specialarad.ro. Ulterior, omul a fost transportat la Timișoara, fiind ventilat mecanic, iar acolo a murit.

Acum, la o zi după decesul bărbatului, cadrele medicale arădene sunt disperate.

„Mă întreb dacă au fost respectate niște proceduri în legătură cu pacientul ăsta. Mă întreb de ce a stat pacientul ăsta atâtea zile în Spitalul Județean, din moment ce au golit Spitalul TBC pentru cei suspecți de coronavirus? Oare s-au respectat anumite proceduri și anumite circuite de la bun început? Gândiți-vă numai că, dacă a ajuns la UPU, a intrat în contact cu cei de acolo. Probabil a trecut pe coridoare, pe la radiologie, pe etaj și la ATI. Deci, teoretic, omul ăsta a prins în spital vreo patru ture de infirmieri și asistenți, plus toată tura de la UPU, plus radiologia, plus ATI. Câte persoane au intrat în contact cu el?”, se întreabă unul dintre medicii din Spitalul Județean Arad.

Au fost contaminate cadrele medicale?

Personalul de la Spitalul Județean Arad a fost cuprins de panică. Dacă virusul s-a transmis de la pacientul în cauză, este foarte posibil ca și ei să-l fi dat mai departe altor colegi, iar ulterior altor persoane din exteriorul unității sanitare.

„Mă întreb doar câte persoane din spital au intrat în contact cu pacientul ăsta? Deocamdată nimeni nu știe răspunsul ăsta. Aici, în spital, e panică. Toți se gândesc că poate au luat virusul de la el și apoi l-au dat mai departe. De ce nu l-au dus la TBC, că doar au pregătit spitalul pentru pacienți ca el. Trebuie să ne gândim că, după ce au intrat în contact cu pacientul respectiv, toți oamenii ăia din spital au mers acasă, au mers în diferite alte locații, au mers la cumpărături. Așadar, șansele de răspândire sunt mari, foarte mari”, spune un medic arădean.

Se plâng că nu sunt protejați

Cadrele medicale arădene susțin că situația din Spitalul Județean este critică.

„Nu avem nimic. Avem niște **** de măști subțiri. Măștile astea pe care ni le-au dat ei nu au efect. Virusul ăsta are nu știu câți microni, iar dacă nu ai o mască ce are un filtru bun, orice altă mască e inutilă”, spune unul dintre medici, în vreme ce un alt coleg de-ai săi dezvăluie că „Ni se dă o mască pe tură. Cum **** să folosesc o mască pe o tură întreagă? O mască de-aia trebuie folosită o oră, poate două, dar nu o tură întreagă. Și ei le spun oamenilor că avem de toate. Avem, pe naiba”.

Direcția de Sănătate Publică Arad a declanșat o anchetă epidemiologică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad şi urmează ca în cel mai scurt să se ia măsuri, conform arad24.net.

Cel mai probabil, zeci de cadre medicale, medici și asistente, ar putea ajunge în carantină, iar Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad ar putea fi închis pentru dezinfectare.

Până acum, în România, 576 de persoane au fost infectate cu coronavirus, iar 8 au murit.

