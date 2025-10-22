„Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătății și care va crește gradul de protecție deopotrivă pentru pacienți și pentru personalul medical. În toate unitățile sanitare publice și private, în fiecare salon destinat internării pacienților vor trebui introduse butoane de panică. Aceste sisteme vor declanșa o alertă în cazul unor urgențe medicale sau a unor situații de pericol iminent, ceea ce este util mai ales pentru pacienții imobilizați sau cu autonomie redusă”, a transmis șeful statului.

Prin această lege, va deveni obligatorie și instalarea camerelor video în secțiile ATI, în unitățile de primiri urgențe și în cele pentru pacienții cardiaci critici.

„Scopul este asigurarea respectării protocoalelor și procedurilor medicale pentru ca pacienții să poată beneficia de îngrijire adecvată la cele mai înalte standarde medicale. În același timp, acest sistem oferă un grad sporit de siguranță personalului medical prin descurajarea potențialelor agresiuni din spitale”, a precizat Nicușor Dan.

Butoanele de panică se vor instala astfel încât bolnavii să poată anunța rapid dacă au probleme. De asemenea, se va monitoriza și în cât timp vin cadrele medicale din momentul în care pacientul sună. În privința înregistrărilor video, ele vor fi stocate între 3 și 60 de zile și vor putea fi accesate doar de personalul autorizat.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Legea a fost inițiată de USR și a fost concepută ca să nu se mai repete cazuri precum cel al Alexandrei Ivanov, tânăra de 25 de ani, însărcinată în trei luni, care a murit în august 2023, la câteva ore după ce a fost internată în maternitatea din Botoşani. Mai exact, a fost lăsată fără asistență medicală până a murit.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE