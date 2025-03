Un refugiu pentru mamele copiilor internați la Terapie Intensivă

Spațiul, destinat odihnei mamelor care așteaptă tratamente sau diagnostice pentru copiii lor, a fost amenajat cu sprijinul EDP Renewable.

Fundația Mereu Aproape, cu ajutorul sponsorului unic EDP Renewable, a decorat și mobilat Casa Mamei, oferind mamelor condiții care să le amintească de acasă.

„Nu vreau să mă gândesc ce simte o mamă când i se spune că al ei copil trebuie să stea în spital zile, săptămâni, poate luni, ca să se facă bine”, a declarat Alessandra Stoicescu, președintele Fundației, la inaugurarea spațiului, conform sursei citate.

Inițiativa a fost susținută de conducerea Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, care va administra Casa Mamei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Inovație în îngrijirea pediatrică

„Atunci când am călătorit prima oară ca medic rezident în Franța, era anul 2005, într-un spital de copii, am fost frapat că exista o clădire lângă spital, Maison des parents – Casa Părinților. Atunci am înțeles că pacientul pediatric înseamnă, de fapt, o familie întreagă în jurul copilului”, a explicat dr. Costel Vlad, șeful secției de Ortopedie Pediatrică.

Recomandări Delirul de grandoare al lui Donald J. Trump, autointitulatul „geniu foarte stabil”. Opiniile specialiştilor clinicieni

„Când ai copilul sau pe altcineva din familie în spital, vrei să fii aproape de el. Este esențial să ai acest spațiu și sper ca altfel de inițiative să fie extinse în toate spitalele din țară”, a declarat Arturo Astibia Cimarra, director Afaceri Publice și Comunicare UE al EDP Renewables, sponsorul spațiului de cazare.

El a adăugat că „este fantastică treaba pe care Fundația Mereu Aproape a reușit să o facă aici. De altfel, tot spitalul arată minunat”.

Casa Mamei inaugurată pentru Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” în București se întinde pe 130 metri pătrați și include patru dormitoare cu nouă paturi, un living, o bucătărie complet utilată, o zonă pentru spălat și uscat haine și două băi cu trei dușuri și două toalete.

Spațiul a fost decorat în nuanțe naturale de designerul de interior Alexandra Nechita, oferind un mediu cald și primitor pentru mamele care își petrec timpul alături de copiii lor internați.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Călin Georgescu a recunoscut că a mințit, la rugămintea lui Horațiu Potra: „Era firesc să se întâmple așa”

Urmărește-ne pe Google News