De Paul Tecuceanu,

Managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi, dr. Lucian Eva, a declarat că toţi pacienţii depistaţi pozitiv rămân în sectorul COVID din unitatea medicală.

“Am reuşit să testăm aproximativ 360 de persoane la nivelul Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi. Astăzi ne-au fost confirmate alte cazuri pozitive cu virusul COVID-19, iar pe parcursul zilei vom primi restul rezultatelor. Toate cadrele medicale infectate cu COVID-19 depistate până în acest moment la nivelul spitalului sunt internate în Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Parascheva şi Spitalul CFR din Iaşi. Pacienţii confirmaţi pozitiv au rămas în continuare în Spitalul de Neurochirurgie, unde vor fi trataţi şi de coronavirus”, a precizat, duminică, Lucian Eva.

Potrivit acestuia, retestarea tuturor celor infectaţi se va face peste cinci zile.

“În acest moment, am reluat instrucţiunile de purtare a echipamentului medical de protecţie, facem instructaj cu tot personalul medical. Am dezinfectat şi decontaminat toate suprafeţele spitalului. Am izolat şi decontaminat focarul epidemiologic. Avem porţi de decontaminare, cinci circuite, echipamente de protecţie suficiente pentru a ne proteja, culoare speciale pentru bolnavii COVID-19, ecluze de dezinfecţie. În aceste spaţii se asigură decontaminarea personalului medical şi se protejează zonele sterile de contaminarea cu virusul COVID-19. Perioada de relaxare ne poate pune în dificultate, iar casele oamenilor în acest moment pot fi o sursă persistentă de contagiune, aici se pot produce noi focare de infecţie”, a spus dr. Lucian Eva.

Ancheta epidemiologică este în curs de desfăşurare pentru a fi stabilite răspândirea şi cauza apariţiei acestui focar.

În prezent, la Spitalul de Neurochirurgie se asigură urgenţele majore.

Citeşte şi:

Cum arată lupta cu COVID-19 într-un spital din Chicago. Asistentă medicală româncă: „Am crezut că sunt condamnată la moarte. Acum, vrem să privim lucrurile altfel”

Iubirea de oameni, mai presus decât frica de coronavirus. Povestea unei femei din Bârlad, ”îngerul păzitor” al celor bătrâni și necăjiți

GSP.RO FOTO Mircea Badea, ironie după clipul cu ministrul Stroe în chiloți! Cum a reacționat realizatorul TV

HOROSCOP Horoscop 24 mai 2020. Capricornii, ca de obicei, sunt acaparați de muncă