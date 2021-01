Ploieșteanul spune că a vorbit cu medicii de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești și le-a cerut acestora să-l anunțe dacă îi vor externa tatăl, pentru a merge după el. Tatăl său a ajuns la urgențe joi, în jurul prânzului.

„La 14:45 a ajuns la spital, am tot sunat toată ziua să știu dacă îl internează sau nu și le-am precizat că suferă de demență și că este sub tratament și vreau să știu dacă nu-l internează, pentru a merge să-l iau, rugându-i să nu-i dea drumul să plece singur. Răspunsul lor a fost că nu se pune problema să plece singur, că ei nu dau drumul pacienților să plece singuri”, a povestit bărbatul pentru Ziarul Incomod.

A doua zi, bărbatul a avut parte de o surpriză.

„I-au dat drumul din spital la ora 7 dimineața, în condițiile în care am fost sunat la 2:35 să mi se spună că pot veni să-l iau atunci sau mai târziu. Le-am spus că vin să-l iau pe la ora 9-9:30. La ora 8, sora mea l-a văzut pe stradă, venind spre casă. Am rămas fără cuvinte când am fost sunat de sora mea, care mi-a spus că a venit acasă singur, când el, din cauza tratamentului, de abia se poate deplasa”, a spus bărbatul.

El a mai precizat că medicii i-au transmis că bătrânul i-a păcălit: „Răspunsul lor a fost că i-a păcălit că îl aștept eu cu taxiul afară. Adică la 2:35 au putut să mă sune, dar la ora 7 nu au mai putut face asta”, a adăugat fiul pacientului, care vrea să facă o plângere penală împotriva Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

Între timp, reprezentanții unității medicale au anunțat că a fost demarată o anchetă internă, iar dacă faptele se confirmă, cei responsabili vor fi sancționați.

Foto: Prahova Business

Citeşte şi:

2.719 noi infectări în ultimele 24 de ore în România. A crescut numărul deceselor de COVID și al pacienților de la ATI

Un liceu din Câmpulung Moldovenesc a ajuns campion la fonduri europene și are o prezență de 100% la orele online

Gurul autointitulat „Atotputernicul pe pământ”, condamnat la 9 ani de închisoare. Conducea secta cu ritualuri sexuale

PARTENERI - GSP.RO Bianca Andreescu, întrebată direct: „Dacă sunt lesbiană? Hai s-o lămurim”

HOROSCOP Horoscop 23 ianuarie 2021. Gemenii trebuie să țină cont de părerile celorlalți, nu doar din vorbe, ci în mod real

Știrileprotv.ro VIDEO. Cel mai sincer dealer de droguri. Ce le-a spus polițiștilor când a fost oprit în trafic

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani