Doctorul Raul Pătraşcu, managerul spitalului judeţean Timişoara a sesizat Corpul de Control al ministerului Sănătăţii şi a dispus oprirea funcţionării computerului tomograf, după ce a aflat că acesta funcţiona din 2018, de la instalare, fără avizul CNCAN şi fără aviz de funcţionare.

Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru în spitalele româneşti. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti a fost amendat cu 5.000 de lei de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru că folosește echipamente de radiologie fără avize de funcţionare. Mai mult, medicii practicieni nu au voie să se le folosească, pentru că nu se prezintă să-și obțină permisele.

Potrivit managerului Raul Pătraşcu, pacienţii acuţi şi cei din urgenţe nu au de suferit, fiind reorientaţi spre un alt computer tomograf din spital, scrie Agerpres.

„Este o situaţie fără precedent pe care am descoperit-o în urmă cu câteva zile, odată cu schimbarea şefului de secţie a Clinicii de radiologie, când am cerut noului şef de secţie interimar un raport complet al aparaturii, al instalaţiilor şi al autorizaţiilor secţiei, să vedem unde mai putem face îmbunătăţiri. Acesta mi-a raportat şocat că acest aparat primit de la Ministerul Sănătăţii, în cadrul unui proiect prin Banca Mondială, în anul 2018, nu a avut niciodată autorizaţie CNCAN de funcţionare. Acel aparat nu a avut niciodată autorizaţie CNCAN şi autorizaţie de funcţionare. În aceeaşi zi am dispus oprirea aparatului. Noi mai avem două computere tomograf în unitatea sanitară, unul este nefuncţional şi unul este funcţional, pe care am preluat pacienţii urgenţe şi pe cei care erau deja programaţi în ambulator”, a detaliat dr. Raul Pătraşcu.

Şeful Spitalului Timişoara spune că a încheiat protocoale de colaborare cu alte trei spitale din Timişoara, pentru a avea o rezervă în cazuri neprevăzute, tocmai pentru ca pacienţii să nu sufere, iar până la rezolvarea situaţiei, pacienţii care vor fi programaţi prin ambulatoriu vor fi îndrumaţi către alte servicii de computer tomograf. Managerul a dat asigurări că „urgenţele şi acuţii nu vor avea de suferit”.

Citeşte şi:

Doliu în comuna Singureni, de unde era românul ucis în atacul din Germania. Rudele acestuia, în stare de șoc

”Mă voi gândi cu recunoștință la aceste doamne curajoase”, a spus alpinistul Horia Colibășanu, după vizionarea Colectiv de la Timișoara. Azi, filmul va fi proiectat la Craiova

„Parasite” în pădurile României. O familie trăiește într-un grajd și speră că într-o zi își va putea construi o casă doar pentru ea

GSP.RO Un fost jucător de rugby, fosta lui soție și cei trei copii au murit într-un mod oribil. Bărbatul a plănuit totul

HOROSCOP Horoscop 21 februarie 2020. Balanțele se confruntă cu probleme în familie