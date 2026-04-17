SPP a explicat că unele mașini din dotarea serviciului secret au norma de poluare Euro 4, care datează de acum 20 de ani și că autoturismele care asigură paza demnitarilor nu mai corespund standardelor de securitate, fiind supuse în ultimii ani „unei intense uzuri fizice şi morale”.

Mai mult, Lucian Pahonțu, șeful SPP, a susținut că, din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, „neadoptarea prin ordonanță de urgență a Guvernului a acestor măsuri imediate este de natură să genereze riscuri și amenințări la adresa securității naționale” a României.

„Având în vedere necesitatea înlocuirii de urgență a parcului auto al Serviciului de Protecție și Pază, dată fiind vechimea ridicată a vehiculelor și nivelul tehnologic depășit al flotei rămase în exploatare, unele autovehicule având normă de poluare Euro 4 sau inferioară ceea ce generează costuri ridicate de operare, consumuri mari de combustibil și un nivel neadecvat al emisiilor pentru standardele actuale de mediu și eficiență energetică” scrie în OUG-ul adoptat de Guvern prin care se justifică necesitatea cheltuielilor.

„Ținând seama că situația generată de conflictul armat la granița de nord a României poate conduce la o creștere a situației infracționale cu amenințări la viața și integritatea demnitarilor din competență” se mai arată în justificările din Nota de Fundamentare.

„Aspectele prezentate întrunesc premisele unei situații urgente și extraordinare pentru a cărei reglementare este necesară adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri, cu celeritate, putând avea consecințe negative asupra măsurilor de securitate specifice ce se impun a fi asigurate de Serviciul de Protecție și Pază în virtutea competențelor ce îi revin potrivit Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază”, a mai explicat serviciul secret.

Guvernul și SPP nu au precizat câte mașini vor fi cumpărate, ci doar că vor costa 8,6 milioane de lei, adică aproximativ 1,7 milioane de euro.

„Cheltuielile necesare achiziționării autoturismelor se estimează a fi în cuantum de 8.670.000 de lei, se vor suporta din bugetul Serviciului de Protecție și Pază, în limita fondurilor bugetare aprobate prin Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026”, se precizează în Nota de Fundamentare.

Documentul, care poate fi citit mai jos, a fost semnat inclusiv de Lucian Pahonțu, directorul SPP.

spp-masini-guvern

Pahonțu conduce Serviciul de Protecție și Pază de peste 20 de ani

SPP este condus, încă din 2005, de Lucian Pahonțu, general trecut în rezervă în noiembrie 2024, dar care este încă la șefia instituției.

Amintim că Nicușor Dan a spus pe 4 iunie 2025, în prima conferință de presă ținută la Palatul Cotroceni în calitate de șef de stat, că este nevoie de un director civil la SRI, iar în privința SIE a admis că îl va schimba pe Gabriel Vlase.

Foarte important, Nicușor Dan nu a spus niciun cuvânt atunci despre schimbarea șefului SPP, ci doar că „va avea o evaluare” pentru Lucian Pahonțu. Doar că acea evaluare nu a mai avut loc și, drept urmare, Pahonțu va conduce în continuare SPP.

