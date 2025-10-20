SRI solicită schimbarea legii în ceea ce privește dezinformarea

SRI precizează că, în ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă „numeroase teorii ale conspirației” vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei.

„Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora. Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”, precizează SRI, într-o postare pe Facebook.

Serviciul Român de Informații recomandă cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conținut în mediul online. De asemenea, SRI solicită o actualizare a cadrului normativ în materia dezinformării.

„În acest context, raportat la realitățile sociale actuale, devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să încurajeze fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste”, precizează reprezentanții SRI.

Conspirațiile sunt în floare inclusiv în secțiunea de comentarii a paginii SRI

Cu toate acestea, postarea SRI a împărțit internauții în două tabere. Unii care susțin că e nevoie urgent de măsuri și alții care propagă „teorii conspiraționiste” direct pe pagina de Facebook a SRI, în secțiunea de comentarii.

„Păi mai luați-i la rost, aveți mijloace «specifice». Câtă vreme dezinformatorii zburdă liberi și nederanjați de nimeni, având senzația că nimeni nu-i va pedepsi vreodată, nu vom avea liniște în țara asta”, a comentat o persoană, în timp ce alta întreabă retoric care sunt sursele oficiale, făcând referire la anularea alegerilor din 2024: „Sursele oficiale sunt alea care au anulat alegerile din decembrie? Câtă încredere mai putem avea în aceste «surse»?”.

Au fost persoane care au susținut că „niște amenzi nu ar fi rele pentru dezinformare și fake news”.

Au fost și persoane care au susținut în comentarii că „cine se scuză se acuză”.

„Să spun cinstit, am citit teoriile de pe net si nu le-am luat în serios, dar acum, cînd văd pe pagina de fb a sri-ului articolul ăsta îmi da de gîndit…ceva e cusut cu ață albă daca sri a simțit nevoia să aibă «drept la replică». Nu sînt adeptul teoriilor ale conspirației dar……cine se scuză se acuză…. Dubios totuși”, a acuzat o persoană.

Blocul din București, unde a avut loc o explozie care a ucis trei oameni, va fi demolat

Amintim că blocul din București în care, pe 17 octombrie 2025, a avut loc o explozie devastatoare ce a ucis trei persoane și a rănit alte 20, va fi demolat, potrivit unui raport al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC).

Imobilul de opt etaje, situat în cartierul Rahova, a fost afectat atât de grav, încât nu mai îndeplinește cerințele legale de rezistență și stabilitate, iar continuarea utilizării lui ar prezenta riscuri majore.

Etajele cinci și șase ale uneia dintre scări au fost complet distruse vineri, în momentul deflagrației.

„Imobilul afectat nu mai îndeplinește cerința fundamentală de calitate «rezistență mecanică și stabilitate» prevăzută de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, și prezintă risc ridicat pentru utilizatori nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor penale și adoptarea soluțiilor tehnice definitive”, se arată în raportul ISC.

În document se subliniază necesitatea unor intervenții urgente și precizează că se impun măsuri de siguranță, printre acestea fiind și „demolarea etajelor superioare pe zona avariată”.

Experții au constatat că structura imobilului a fost grav afectată în urma exploziei. Clădirea nu mai poate fi folosită în siguranță, existând riscul unor prăbușiri locale sau extinse. Pentru a preveni accidentele, s-a recomandat restricționarea accesului în clădire și pe o rază de 30 de metri în jurul acesteia.

„Se impun măsuri de restricționare a accesului în clădire și pe un perimetru de 30.00m în jurul imobilului avariat, precum și măsuri de punere în siguranță prin demolarea etajelor superioare pe zona avariată, utilizând tehnologii care să permită intervenția din exterior, în deplină siguranță”, se mai precizează în raportul ISC.







