Băiatul, identificat drept Akram Rizkhan, avea 5 ani când tsunamiul a lovit Karativu, satul în care acesta locuia, la 367 de kilometri de capitala ţării, pe 26 decembrie.

Copilul a fost mai întâi internat într-un spital din regiune, după care a fost adoptat de o familie, a precizat Abusaly Siddi, mama băiatului.

”Mi-am căutat fiul timp de mai mulţi ani, dar nu am putut da de el. Am făcut apel la preşedinte şi am solicitat ajutorul poliţiei”, le-a spus Amali jurnaliştilor după ce şi-a regăsit copilul.