Vor fi produse în șantier 583 de grinzi

Amplasamentul lucrărilor se află pe teritoriul unităților administrative Joseni și Lăzarea, din județul Harghita, între km 77+800 – km 92+195. Lucrările sunt realizate de asocierea Danlin XXL (lider), Intertranscom Impex și Groma Hold.

În organizarea de șantier, constructorul este mobilizat cu aproximativ 180 de muncitori, 200 de utilaje și echipamente, 100 de autobasculante, având de asemenea operaționale o fabrică de grinzi, două stații de betoane și o stație de asfalt.

„Pentru lotul 1D Joseni-Ditrău (14,4 km) al Autostrăzii A8, secțiunea II Miercurea Nirajului-Leghin, vor fi produse în șantier 583 de grinzi”, precizează, luni, Compania Națională de Investiții Rutiere, pe Facebook.

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Pentru realizarea lucrărilor, vor fi utilizate materiale la scară impresionantă, printre care aproximativ 1.150.000 mc de materiale de umplutură, 955.000 mc de agregate naturale, 140.000 mc de betoane, alături de circa 173.000 de tone de mixturi asfaltice și 8.400 de tone de armături din oțel BST500.

Ce lucrări sunt prevăzute în cadrul lotului de 14,4 km

Autorizația de construire pentru lotul 1D Joseni-Ditrău este prima emisă pentru segmentul de munte Miercurea Nirajului-Leghin din Autostrada A8.

Lotul Joseni – Ditrău cuprinde: 18 poduri și pasaje, 3 ecoducte pentru traversarea în siguranță a faunei, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie la Ditrău, astfel încât lotul să poată fi deschis circulației independent de sectorul următor.

Sunt prevăzute, conform autorizației de construcție, următoarele lucrări:

Pod Pârâul Alb – Nod B1 km 2+300;

Pasaj – Nod B1 km 3+207;

Pasaj/Ecoduct permeabilitate faună (Bretea 1) Nod B1 km 1+460;

Pasaj/Ecoduct permeabilitate faună km 77+950;

Pasaj/Ecoduct permeabilitate faună km 79+460;

Pod Pârâul Alb km 80+535;

Pod Vale km 81+630;

Pod Pârâul Pietrosu – km 81+950;

Pasaj km 82+268 (DE);

Pasaj km 85+014 (DC14);

Pod Pârâul Bâtca Mică – km 85+230;

Pod Pârâul Bâtca Mică km 85+465;

Pod Râul Mureş – km 86+760;

Pod Canal – km 88+360;

Pod Canal km 89+125;

Pod Canal km 89+320;

Pasaj km 89+515 (DE);

Pod Canal km 90+375;

Pod Pârâul Lăzarea km 91+110;

Pasaj CF 316 km 91+700;

Pod Pârâul Ghiduț km 92+130;

Spațiu serviciu tip S1 km 87+925 stânga/dreapta;

Nod rutier Joseni intersecţie cu DN 13B, km 80+980.