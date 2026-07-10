Primul lot de autostradă care se construiește în județul Harghita

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a semnat documentul direct pe viitorul șantier din județul Harghita, unde constructorul este deja mobilizat cu peste 140 de utilaje și stații de producție proprii pentru a finaliza în doi ani cei 14,4 kilometri ai acestui tronson strategic. Atât Joseni, cât și Ditrău sunt localități din județul Harghita, situate în Depresiunea Giurgeului.

„Am ținut să marchez acest moment acolo unde autostrada începe să prindă viață, să înmânez personal autorizația de construire antreprenorului și să dăm împreună startul oficial al lucrărilor”, a precizat vineri, 10 iulie, secretarul de stat, pe pagina sa de Facebook.

Autorizația de construire pentru lotul 1D Joseni-Ditrău este prima emisă pentru segmentul de munte Miercurea Nirajului-Leghin din Autostrada A8. Totodată, este și primul tronson de autostradă care se construiește în Harghita.

Hartă lotul 1D Joseni-Ditrău din A8. Foto: CNIR

Lucrările pentru lotul Joseni – Ditrău al Autostrăzii A8 sunt realizate de asocierea Danlin XXL (lider), Intertranscom Impex și Groma Hold (companie din Bulgaria).

Caracteristicile primului lot al sectorului montan din A8

Contractul pentru proiectarea și execuția lotului de 14,4 km are o durată de 34 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Valoarea contractului este de 911.550.338,03 lei, fără TVA.

„Ne dorim ca în aproximativ o lună să avem și Proiectul Tehnic de Execuție aprobat, iar pe lângă respectarea termenului de execuție vom urmări îndeaproape fiecare etapă în derularea proiectului pentru a ne asigura că livrăm acest lot de autostradă la cele mai înalte standarde de calitate, un aspect pe care noi, la CNIR, îl considerăm esențial”, a precizat, vineri, în organizarea de șantier de la Lăzarea, directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), Gabriel Budescu.

Este primul șantier de pe sectorul montan Miercurea Nirajului – Leghin al Autostrăzii Unirii A8.

„Constructorul român este pregătit să intre în forță în șantier în cel mai scurt timp. Organizarea de șantier este finalizată, cele două stații de betoane și stația de asfalt sunt operaționale, peste 140 de utilaje sunt pregătite de lucru, iar noua fabrică de grinzi produce zilnic câte 2 grinzi de 40 de metri și 4 grinzi de 30 de metri. În prima etapă vor lucra peste 150 de muncitori, efectivele urmând să crească pe măsură ce lucrările avansează”, a mai menționat Horațiu Cosma.

Lotul Joseni – Ditrău cuprinde: 18 poduri și pasaje, 3 ecoducte pentru traversarea în siguranță a faunei, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie la Ditrău, astfel încât lotul să poată fi deschis circulației independent de sectorul următor.

Lotul 1D Joseni-Ditrau din A8. Foto: CNIR

„Sectorul montan al Autostrăzii Unirii reprezintă una dintre cele mai ambițioase investiții de infrastructură din România: peste 110 kilometri de autostradă între Sovata și Pipirig, investiții de aproximativ 4 miliarde de euro, viaducte impresionante, tuneluri, consolidări complexe și lucrări inginerești care vor schimba radical conexiunea dintre Moldova și Transilvania”, mai spune secretarul de stat.

Secțiunea Miercurea Nirajului – Leghin se află în centrul și nord-estul României, traversând de la vest la est lanțul muntos al Carpaților Orientali pentru a lega regiunile istorice Transilvania și Moldova. Traseul pornește din județul Mureș și se termină în județul Neamț, trecând și prin Harghita.