Adriean Videanu (61 de ani) pregătește împreună cu soția sa Miorița Videanu (60 de ani) o nouă investiție în domeniul reciclării deșeurilor din cariere, proiect care va fi realizat pe platforma Marmosim din Simeria, aflată în proprietatea familiei Videanu.

Proiectul familiei Videanu, estimat la 40 de milioane euro

Valoarea totală a proiectului este estimată la aproximativ 40 de milioane de euro și se preconizează că va crea 72 de noi locuri de muncă.

Proiectul implică construcția unei fabrici de reciclare a deșeurilor rezultate din exploatarea carierelor de piatră naturală.

Pentru acest scop, compania Adam Stone, controlată de Miorița Videanu, a închiriat un teren de aproximativ 11.600 de metri pătrați de la Marmosim.

„Vom recicla deșeurile din carieră. Proiectul este încă la nivel de cercetare industrială. Probabil vom termina testele în septembrie sau octombrie”, spunea Adriean Videanu, în mai anul trecut.

Alte afaceri ale familiei Videanu

Andrei Videanu, fiul lui Adriean Videanu, este implicat în acționariatul Rom Waste Solutions, o companie importantă în domeniul managementului deșeurilor și reciclării din România.

Marmosim deține licențe de exploatare pentru șase cariere importante de roci naturale din România, incluzând marmură, calcar, travertin și andezit. Marmura de Rușchița, din județul Caraș-Severin, este unul dintre cele mai valoroase materiale din portofoliul companiei.

În 2023, familia Videanu a vândut terenul fostei platforme industriale Titan Mar din București către One United Properties pentru 20 de milioane de euro. În plus, vor primi apartamente și spații comerciale în valoare de 15 milioane de euro din viitoarea dezvoltare imobiliară.

Familia Videanu, cu bijuterii de 650.000 de euro nedeclarate la vamă

În urmă cu un an, Adriean Videanu și soția sa au fost opriți de autoritățile vamale germane în timp ce se aflau în tranzit spre România.

Aceștia aveau asupra lor bijuterii nedeclarate în valoare de 650.000 de euro, inclusiv un ceas Patek Philippe și un colier Cartier cu diamante, care pot fi văzute aici.

Conform declarațiilor lor, bijuteriile fuseseră achiziționate din Elveția și erau însoțite de facturi. Cu toate acestea, incidentul s-a soldat cu o amendă pentru nedeclararea bunurilor la intrarea în Uniunea Europeană și confiscarea lor temporară.

Adriean Videanu a spus că a fost vorba despre „o neînțelegere cauzată de faptul că nu am știut legislația UE, care spune că taxele pentru bunuri de valoare aduse din afara UE trebuie plătite în primul stat membru în care am ajuns, și nu în România, țara unde am rezidența fiscală”. 

Adriean Videanu, unul dintre cei mai influenți lideri ai fostului PDL

În 2024, Adriean Videanu a fost achitat definitiv de un complet de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul deschis de DIICOT în 2012, privind delapidarea Romgaz, la fel ca și Ioan Niculae. Cei doi fuseseră achitați și pe fond, în 2022, dar DIICOT a făcut apel.

Videanu a fost unul dintre cei mai influenți lideri ai fostului PDL, partidul fostului președinte Traian Băsescu. De asemenea, a fost primar în București pentru un mandat (2005-2008) și apoi ministru al economiei.

Ca urmare a tensiunilor cu Băsescu, Videanu a renunțat să candideze pentru un al doilea mandat. Adriean Videanu este considerat unul dintre artizanii introducerii cotei unice de impozitare de către Alianța DA după 2005.

