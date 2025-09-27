Suma de anul acesta este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani

Plata de 1.000 de dolari pe persoană este cea mai mică sumă din 2020, când fiecare locuitor a primit 992 de dolari. În ultimii 20 de ani, plata a fost sub 1.000 de dolari doar de alte două ori. În trecut, exista o formulă de calcul a sumei, legată de performanța de piață a fondului. Însă în ultimul deceniu, legislatorii au abandonat-o, considerând-o inaccesibilă financiar.

În prezent, politicienii stabilesc suma. Aceasta este adesea unul dintre ultimele aspecte stabilite în timpul negocierilor bugetare sensibile. Legislatorii trebuie să cântărească mărimea cecului în raport cu alte programe și nevoi publice, inclusiv educația.

Fondul Permanent din Alaska are aproape 50 de ani

Votanții au creat fondul în 1976, în primii ani de exploatare a petrolului în stat. Scopul era de a economisi o parte din bogăția minerală a Alaskăi. Fondul a crescut prin investiții, iar câștigurile sale pot fi cheltuite. Dividendele sunt plătite din 1982.

Susținătorii le-au văzut ca pe o modalitate de a se asigura că locuitorii Alaskăi își mențin un interes investit în Fondul Permanent din Alaska. Peste 600.000 din cei aproximativ 740.000 de locuitori ai Alaskăi urmează să primească cecul din acest an. Pentru a se califica, o persoană trebuie să îndeplinească cerințele de rezidență și alte condiții.

Recomandări Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

Numeroase moduri de utilizare a banilor

Pentru unii locuitori din Alaska, cecul reprezintă un lucru foarte benefic. Unii îl pun în fonduri pentru facultate sau conturi de economii sau îl donează organizațiilor caritabile. Alții se bazează pe el pentru necesități precum combustibil pentru încălzire, anvelope de iarnă sau snowmobile, care sunt mijloace de transport esențiale în satele rurale. Allyssa Canoy, o mamă singură cu doi copii, vinde casa și se mută într-una mai mică.

Ea plănuise să umple rezervorul de combustibil al casei ca un cadou pentru noii cumpărători la încheierea tranzacției, dar camionul cu combustibil a venit mai devreme, pe când era plecată. Astfel, în loc să folosească cei 3.000 de dolari pe care familia ei îi primește pentru alte proiecte, așa cum sperase, îi folosește pentru a plăti acea factură.

Canoy a spus că trăiește confortabil și consideră dividendul ca pe o binecuvântare. Totuși, își dorește ca legislatorii să găsească o modalitate mai bună de a stabili sumele – „cel puțin pentru a le oferi locuitorilor din Alaska puțină liniște sufletească, știind că, da, facem tot ce putem pentru a ne asigura că voi profitați la maximum de dividendul fondului permanent”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE