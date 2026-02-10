Printr-o modificare a Regulamentului privind procedurile de azil (APR), legislativul european a eliminat cerința ca un solicitant de azil să aibă o „legătură” preexistentă cu țara terță în care urmează să fie transferat.

Această decizie deschide calea pentru externalizarea procedurilor de azil către state din afara UE, un mecanism similar cu controversatul model „Rwanda” încercat de fostul guvern britanic, dar blocat de instanțele din Regatul Unit.

Ce prevede noul mecanism de transfer

Noul regulament permite autorităților naționale din statele membre să transfere solicitanții de azil în aproape orice țară din lume, cu condiția existenței unui acord bilateral (adesea implicând compensații financiare) și ca țara respectivă să fie clasificată drept „sigură”.

Pentru ca o țară terță să fie considerată sigură, aceasta trebuie să garanteze:

Tratamentul conform standardelor internaționale (protecție împotriva persecuției și a vătămărilor grave);

Respectarea principiului nereturnării;

Accesul la un sistem de azil funcțional și la protecție efectivă conform Convenției de la Geneva;

Drepturi sociale, inclusiv accesul la educație și la piața muncii.

Excepție majoră: Minorii neînsoțiți nu intră sub incidența acestui nou regulament. Cererile lor vor fi procesate în continuare în Europa sau în țări cu care au o legătură dovedită.

Cum s-a votat

Amendamentul a trecut cu o majoritate clară: 396 de voturi „pentru”, 226 „împotrivă” și 30 de abțineri. Votul a scos la iveală o fractură adâncă în coaliția care o susține de obicei pe Ursula von der Leyen.

Configurația politică a votului a fost următoarea:

TABĂRA PRO: Partidul Popular European (PPE) s-a aliat cu grupurile de dreapta și extremă dreapta — Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR), Patrioți pentru Europa (PfE) și Europa Națiunilor Suverane (ESN).

TABĂRA CONTRA: Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților (S&D) și grupul Renew Europe au votat majoritar împotrivă

„Acest vot va permite statelor membre ale UE să utilizeze cooperarea cu țările terțe într-un mod diferit față de înainte”, a declarat Lena Düpont (PPE), raportor pentru acest dosar, susținând că măsura va decongestiona sistemele de azil europene.

Critici dure: riscul șantajului și drepturile omului

Opoziția politică și societatea civilă avertizează asupra pericolelor pe care le implică eliminarea criteriului de legătură între migrant și țara de destinație. Cecilia Strada, europarlamentar S&D, a avertizat asupra vulnerabilității geopolitice a Europei.

„Orice țară care are nevoie de bani ar fi dispusă să accepte astfel de acorduri. Am văzut deja ce se întâmplă atunci când aceste țări terțe cer apoi mai mult. Ele șantajează Europa. Nu a fost o idee bună – nu doar în ceea ce privește drepturile fundamentale, ci și pentru democrațiile noastre”, a declarat Cecilia Strada pentru Euronews.

Organizațiile precum Consiliul European pentru Refugiați și Exilați (ECRE) și-au exprimat îngrijorarea că noul regulament:

Expune grupurile vulnerabile (supraviețuitori ai violenței, persoane LGBTQ+) la riscuri majore în țări cu standarde discutabile. Elimină efectul suspensiv automat al apelurilor, permițând deportarea migranților înainte ca o instanță să verifice legalitatea deciziei.

Lista „Țărilor de Origine Sigure”

În aceeași sesiune, Parlamentul a aprobat și prima listă comună la nivelul UE a „țărilor de origine sigure”.

Solicitanții proveniți din aceste state vor trece prin proceduri de azil accelerate, prezumția fiind că nu au nevoie de protecție internațională.

Lista include:

Țări terțe: Egipt, Bangladesh, India, Columbia, Kosovo, Maroc, Tunisia.

Candidați UE: Toate țările candidate, cu excepția Ucrainei.

