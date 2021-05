Într-o conferință de presă susținută luni, la Copenhaga, șeful diplomației americane a declarat că, de vreme ce nu a văzut nicio reacție oficială a Israelului, nu a vrut să comenteze legitimitatea atacului.

„Israelul are o responsabilitate aparte de a proteja civilii și asta include cu siguranță jurnaliști”, a spus Antony Blinken. Totodată, oficialul american a cerut încetarea imediată a violenței, afirmând că Statele Unite fac demersuri „non-stop prin canale diplomatice” în încercarea de a pune capăt conflictului.

#IsraelTerrorism and war crimes continue in #Gaza. #Israeli airstrikes destroy Al Jala Tower which had offices of several international media outlets including #AlJazeera, AP and more. And they call it an act of self-defense.#Gaza_Under_Attack #FreePalaestine #PalestineBleeding pic.twitter.com/qdhqzCKC9r — Wajahat Kazmi 🇵🇰 (@KazmiWajahat) May 15, 2021

De partea cealaltă, forțele de apărare ale Israelului susțin că au contracarat încercarea militanților Hamas de a le ataca țara pe mare.

